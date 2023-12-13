Тюмень может стать частью большого транспортного кольца, в которое войдет и трасса Москва — Казань. Такое предположение в ответ на вопрос из Омской области высказал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, объединенной с прямой линией.
«Мы возможно запланируем там транспортное кольцо. То, о чем говорили в начале встречи: трасса Москва-Казань, потом на Тюмень — и дальше, через Омск до Новосибирска. Скажу обязательно об этом в Минтрансе. Но сначала надо реализовывать то, что уже запланировано», — заявил глава государства.
Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень станет частью большой федеральной трассы М-12 «Восток». Трасса обеспечит сообщение между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан.
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