13 декабря 2023

Тюмень может стать частью большого транспортного кольца

Владимир Путин предположил создание кольцевой трассы, в которую войдет Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Владимир Путин предположил, что трасса М-12 «Восток» может со временем превратиться в транспортное кольцо Фото:

Тюмень может стать частью большого транспортного кольца, в которое войдет и трасса Москва — Казань. Такое предположение в ответ на вопрос из Омской области высказал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, объединенной с прямой линией.

«Мы возможно запланируем там транспортное кольцо. То, о чем говорили в начале встречи: трасса Москва-Казань, потом на Тюмень — и дальше, через Омск до Новосибирска. Скажу обязательно об этом в Минтрансе. Но сначала надо реализовывать то, что уже запланировано», — заявил глава государства.

Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень станет частью большой федеральной трассы М-12 «Восток». Трасса обеспечит сообщение между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан.

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Тюмень может стать частью большого транспортного кольца, в которое войдет и трасса Москва — Казань. Такое предположение в ответ на вопрос из Омской области высказал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, объединенной с прямой линией. «Мы возможно запланируем там транспортное кольцо. То, о чем говорили в начале встречи: трасса Москва-Казань, потом на Тюмень — и дальше, через Омск до Новосибирска. Скажу обязательно об этом в Минтрансе. Но сначала надо реализовывать то, что уже запланировано», — заявил глава государства. Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень станет частью большой федеральной трассы М-12 «Восток». Трасса обеспечит сообщение между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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