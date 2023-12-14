В Тюмени малолетняя дочь сдала отцу любовника матери

Тюменец избил любовника жены, о котором узнал от 10-летней дочери

Мужчина мог получить 8 лет лишения свободы, но судья решила иначе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени получил смс от своей 10-летней дочки, которая рассказала, что в его отсутствие мама привела домой постороннего мужчину. Отец приехал домой, обнаружил там полуголого соперника и сломал ему ребра. Информация о семейной драме содержится в судебном акте.

«Подсудимый был на работе. Ему пришло смс от 10-летней дочери, которая сообщила, что ей очень страшно, потому что мама привела домой незнакомого мужчину, с которым пьет алкоголь. Тюменец приехал домой, но жена не открыла дверь: якобы она потеряла ключи. В итоге мужчину впустила дочка. В квартире на диване подсудимый обнаружил мужчину в белье, рядом лежала жена», — следует из материалов дела.

Мужчина начал бить соперника. Он нанес ему порядка 10 ударов по голове и телу, а затем выкинул на лестничную клетку. Позднее пострадавший попал в реанимацию. У него зафиксировали переломы ребер и разрыв селезенки.

При вынесении приговора суд учел характеристики обвиняемого — отца трех детей. На работе его назвали дружелюбным и неконфликтным. В нарушении общественного порядка мужчина никогда замечен не был. Также судья учла, что пострадавший вел себя аморально.

По итогу мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы условно, хотя по вменяемой статье он мог получить до восьми лет заключения. Он также должен выплатить потерпевшему 30 000 рублей компенсации.