14 декабря 2023

В Тюмени найдено тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
Ранее погибшего мужчину объявили в розыск Фото:

В Тюмени найдено тело мужчины, который пропал 13 декабря. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд «Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Завершены поиски. Найден. Погиб», — коротко указано в публикации поисковиков.

Причины гибели мужчины не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос.

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В Тюмени найдено тело мужчины, который пропал 13 декабря. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд «Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Завершены поиски. Найден. Погиб», — коротко указано в публикации поисковиков. Причины гибели мужчины не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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