В Тюмени найдено тело мужчины

15 декабря 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Ранее погибшего мужчину объявили в розыск Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени найдено тело мужчины, который пропал 13 декабря. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд «Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Завершены поиски. Найден. Погиб», — коротко указано в публикации поисковиков. Причины гибели мужчины не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос.

В Тюмени найдено тело мужчины, который пропал 13 декабря. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд «Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Завершены поиски. Найден. Погиб», — коротко указано в публикации поисковиков. Причины гибели мужчины не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос.