Ранее погибшего мужчину объявили в розыск
В Тюмени найдено тело мужчины, который пропал 13 декабря. Об этом сообщает паблик «Поисковый отряд «Белая Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Завершены поиски. Найден. Погиб», — коротко указано в публикации поисковиков.
Причины гибели мужчины не раскрываются. Расследованием занимается региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области. Туда направлен письменный запрос.
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