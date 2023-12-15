Курганцев позвали растачивать башни БТРам за зарплату от 160 тысяч рублей

Жителей Курганской области позвали работать с бронетранспортерами Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

За обточку посадочных колец у башни БТРов жителям Курганской области готовы платить от 160 тысяч рублей. Сотрудников, готовых к вахтовому методу работы, набирает нижегородский машиностроительный завод. Соответствующее объявление опубликовано на портале «Авито Работа».

«Работа вахтовым методом для жителей Курганской области. На крупнейшее предприятие машиностроительной отрасли в город Выкса (Нижегородская область) требуется токари-расточники с ЧПУ. Обязанности: обточка посадочных колец у башни БТРа. Зарплата: от 160 000 рублей», — указано в описании к вакансии.

Соискатели сами могут выбрать срок вахты от 30 до 90 смен и более. Работодатель обещает бесплатно предоставить сотрудникам спецодежду, проживание и компенсировать проезд в обе стороны.

Ранее курганцам предлагали собирать снаряды на нижегородской оборонном предприятии. Вахтовикам предлагали зарплату в 78 тысяч рублей. За аналогичную работу в Ростовской области обещали платить от 99 тысячи рублей в месяц.