15 декабря 2023

Курганцев позвали растачивать башни БТРам за зарплату от 160 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей Курганской области позвали работать с бронетранспортерами Фото:

За обточку посадочных колец у башни БТРов жителям Курганской области готовы платить от 160 тысяч рублей. Сотрудников, готовых к вахтовому методу работы, набирает нижегородский машиностроительный завод. Соответствующее объявление опубликовано на портале «Авито Работа».

«Работа вахтовым методом для жителей Курганской области. На крупнейшее предприятие машиностроительной отрасли в город Выкса (Нижегородская область) требуется токари-расточники с ЧПУ. Обязанности: обточка посадочных колец у башни БТРа. Зарплата: от 160 000 рублей», — указано в описании к вакансии.

Соискатели сами могут выбрать срок вахты от 30 до 90 смен и более. Работодатель обещает бесплатно предоставить сотрудникам спецодежду, проживание и компенсировать проезд в обе стороны.

Ранее курганцам предлагали собирать снаряды на нижегородской оборонном предприятии. Вахтовикам предлагали зарплату в 78 тысяч рублей. За аналогичную работу в Ростовской области обещали платить от 99 тысячи рублей в месяц.

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За обточку посадочных колец у башни БТРов жителям Курганской области готовы платить от 160 тысяч рублей. Сотрудников, готовых к вахтовому методу работы, набирает нижегородский машиностроительный завод. Соответствующее объявление опубликовано на портале «Авито Работа». «Работа вахтовым методом для жителей Курганской области. На крупнейшее предприятие машиностроительной отрасли в город Выкса (Нижегородская область) требуется токари-расточники с ЧПУ. Обязанности: обточка посадочных колец у башни БТРа. Зарплата: от 160 000 рублей», — указано в описании к вакансии. Соискатели сами могут выбрать срок вахты от 30 до 90 смен и более. Работодатель обещает бесплатно предоставить сотрудникам спецодежду, проживание и компенсировать проезд в обе стороны. Ранее курганцам предлагали собирать снаряды на нижегородской оборонном предприятии. Вахтовикам предлагали зарплату в 78 тысяч рублей. За аналогичную работу в Ростовской области обещали платить от 99 тысячи рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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