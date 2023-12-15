15 декабря 2023
14 декабря 2023

ЯНАО отправил в ДНР тонны дизельного топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ Курган, мусоровоз, ооо сток
В ДНР отправляют топливо для заправки техники городского коммунального предприятия Фото:

Из ЯНАО отправили более 14 тонн дизельного топлива в Волноваху (ДНР), чтобы заправлять технику города. Об этом сообщили в соцсетях.

«Ямал продолжает снабжать дизельным топливом Волноваху. Еще одна партия более 14 тонн отправилась в подшефный район. Она стала пятой в этом году», — написали в telegram-канале «Ямал рядом».

Там также дополнили, что все полученные горюче-смазочные материалы будут использовать для заправки техники городского коммунального предприятия, которое распределяют по поселкам. При этом автомобиль, транспортирующий топливо, был приобретен Ямалом для Волновахи.

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Из ЯНАО отправили более 14 тонн дизельного топлива в Волноваху (ДНР), чтобы заправлять технику города. Об этом сообщили в соцсетях. «Ямал продолжает снабжать дизельным топливом Волноваху. Еще одна партия более 14 тонн отправилась в подшефный район. Она стала пятой в этом году», — написали в telegram-канале «Ямал рядом». Там также дополнили, что все полученные горюче-смазочные материалы будут использовать для заправки техники городского коммунального предприятия, которое распределяют по поселкам. При этом автомобиль, транспортирующий топливо, был приобретен Ямалом для Волновахи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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