ЯНАО отправил в ДНР тонны дизельного топливо

В ДНР отправляют топливо для заправки техники городского коммунального предприятия
Из ЯНАО отправили более 14 тонн дизельного топлива в Волноваху (ДНР), чтобы заправлять технику города. Об этом сообщили в соцсетях.
«Ямал продолжает снабжать дизельным топливом Волноваху. Еще одна партия более 14 тонн отправилась в подшефный район. Она стала пятой в этом году», — написали в telegram-канале «Ямал рядом».
Там также дополнили, что все полученные горюче-смазочные материалы будут использовать для заправки техники городского коммунального предприятия, которое распределяют по поселкам. При этом автомобиль, транспортирующий топливо, был приобретен Ямалом для Волновахи.
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