16 декабря 2023
15 декабря 2023

Ученикам курганской школы придется посещать две смены из-за проблем с теплом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, учебник, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Школьников из холодных классов переведут туда, где тепло Фото:

Ученикам Целинной школы Курганской области придется учиться в две смены из-за проблем с отоплением в здании. Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов.

«Обошли все проблемные классы, промерили температуру, обсудили возможные причины того, почему тепло не доходит до места назначения. Ребята из проблемных классов будут переведены в другие классные комнаты. Для некоторых занятия пройдут в две смены», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы, для решения проблемы с отоплением потребуется примерно неделя. Скоробогатов попросил родителей учеников с пониманием отнестись к этой ситуации.

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Ученикам Целинной школы Курганской области придется учиться в две смены из-за проблем с отоплением в здании. Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов. «Обошли все проблемные классы, промерили температуру, обсудили возможные причины того, почему тепло не доходит до места назначения. Ребята из проблемных классов будут переведены в другие классные комнаты. Для некоторых занятия пройдут в две смены», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы, для решения проблемы с отоплением потребуется примерно неделя. Скоробогатов попросил родителей учеников с пониманием отнестись к этой ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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