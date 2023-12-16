Ученикам курганской школы придется посещать две смены из-за проблем с теплом

Ученикам Целинной школы Курганской области придется учиться в две смены из-за проблем с отоплением в здании. Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов.
«Обошли все проблемные классы, промерили температуру, обсудили возможные причины того, почему тепло не доходит до места назначения. Ребята из проблемных классов будут переведены в другие классные комнаты. Для некоторых занятия пройдут в две смены», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы, для решения проблемы с отоплением потребуется примерно неделя. Скоробогатов попросил родителей учеников с пониманием отнестись к этой ситуации.
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