Ученикам курганской школы придется посещать две смены из-за проблем с теплом

17 декабря 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Школьников из холодных классов переведут туда, где тепло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученикам Целинной школы Курганской области придется учиться в две смены из-за проблем с отоплением в здании. Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов. «Обошли все проблемные классы, промерили температуру, обсудили возможные причины того, почему тепло не доходит до места назначения. Ребята из проблемных классов будут переведены в другие классные комнаты. Для некоторых занятия пройдут в две смены», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы, для решения проблемы с отоплением потребуется примерно неделя. Скоробогатов попросил родителей учеников с пониманием отнестись к этой ситуации.

Ученикам Целинной школы Курганской области придется учиться в две смены из-за проблем с отоплением в здании. Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов. «Обошли все проблемные классы, промерили температуру, обсудили возможные причины того, почему тепло не доходит до места назначения. Ребята из проблемных классов будут переведены в другие классные комнаты. Для некоторых занятия пройдут в две смены», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы, для решения проблемы с отоплением потребуется примерно неделя. Скоробогатов попросил родителей учеников с пониманием отнестись к этой ситуации.