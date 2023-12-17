17 декабря 2023
16 декабря 2023

В курганскую Росгвардию пригласили священника на молебен для участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, крест, камуфляж
Курганского священника пригласили для молебная участникам СВО Фото:

Руководители курганского управления Росгвардии пригласили священника РПЦ провести молебен для участников СВО. Об этом сообщает сайт ведомства.

«В Зауралье военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии <…> встретились с протоиереем Владимиром Дедовым», — рассказали в управлении. Представитель церкви провел молебен о здравии и благополучии участников военных действий.

Священник отметил правильность решения руководителей силового ведомства. По его словам, молитва важна во всех сферах нашей жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские росгвардейцы появятся на богослужениях. Сотрудники Росгвардии в рамках взаимодействия с местной епархией, приглашены на торжественные служения.

Руководство курганской Росгвардии пригласило священника провести молебен
Руководство курганской Росгвардии пригласило священника провести молебен
Настоятель Владимир Дедов провел молебен во здравие и благополучие участников СВО
Настоятель Владимир Дедов провел молебен во здравие и благополучие участников СВО

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Руководители курганского управления Росгвардии пригласили священника РПЦ провести молебен для участников СВО. Об этом сообщает сайт ведомства. «В Зауралье военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии <…> встретились с протоиереем Владимиром Дедовым», — рассказали в управлении. Представитель церкви провел молебен о здравии и благополучии участников военных действий. Священник отметил правильность решения руководителей силового ведомства. По его словам, молитва важна во всех сферах нашей жизни. Ранее URA.RU сообщало, что курганские росгвардейцы появятся на богослужениях. Сотрудники Росгвардии в рамках взаимодействия с местной епархией, приглашены на торжественные служения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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