Руководители курганского управления Росгвардии пригласили священника РПЦ провести молебен для участников СВО. Об этом сообщает сайт ведомства.
«В Зауралье военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии <…> встретились с протоиереем Владимиром Дедовым», — рассказали в управлении. Представитель церкви провел молебен о здравии и благополучии участников военных действий.
Священник отметил правильность решения руководителей силового ведомства. По его словам, молитва важна во всех сферах нашей жизни.
Руководители курганского управления Росгвардии пригласили священника РПЦ провести молебен для участников СВО. Об этом сообщает сайт ведомства. «В Зауралье военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии <…> встретились с протоиереем Владимиром Дедовым», — рассказали в управлении. Представитель церкви провел молебен о здравии и благополучии участников военных действий. Священник отметил правильность решения руководителей силового ведомства. По его словам, молитва важна во всех сферах нашей жизни. Ранее URA.RU сообщало, что курганские росгвардейцы появятся на богослужениях. Сотрудники Росгвардии в рамках взаимодействия с местной епархией, приглашены на торжественные служения.