В Тюмени раскрыли тайну об известном разведчике

В Тюмени рассекретили информацию о главе Службы внешней разведки СССР

18 декабря 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Концерт в честь земляка-разведчика Павла Фитина организовали для ветеранов, школьников и курсантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на концерте в честь руководителя СВР (Служба внешней разведки, — прим. ред.) времен Великой Отечественной войны Павла Фитина (уроженец Тюменской области) раскрыли подробности его работы и одну из тайн фильма «17 мгновений весны». Депутат городской думы Сергей Морев рассказал URA.RU, что имя Павла Фитина было долгое время засекречено. «Концерт посвятили нашему земляку-разведчику Павлу Фитину. Он возглавлял СВР во время Великой Отечественной войны. Потом работал над проектом атомной промышленности СССР и его имя было фактически засекречено. На концерте рассказали, что позывной „Алекс“ из фильма „17 мгновений весны“ был взят режиссером, чтобы показать человека, руководившего разведкой из Москвы. Таким и был наш земляк Павел Фитин», — рассказал Сергей Морев. По словам депутата Павел Фитин родился в селе Ожогино Ялуторовского уезда. Сейчас власти и Тюменское областное отделение Российского исторического общества согласовывают установку памятника Фитину в Тюмени. Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поблагодарил губернатора Тюменской области за эффективную патриотическую работу краеведов и историков в регионе.

В Тюмени на концерте в честь руководителя СВР (Служба внешней разведки, — прим. ред.) времен Великой Отечественной войны Павла Фитина (уроженец Тюменской области) раскрыли подробности его работы и одну из тайн фильма «17 мгновений весны». Депутат городской думы Сергей Морев рассказал URA.RU, что имя Павла Фитина было долгое время засекречено. «Концерт посвятили нашему земляку-разведчику Павлу Фитину. Он возглавлял СВР во время Великой Отечественной войны. Потом работал над проектом атомной промышленности СССР и его имя было фактически засекречено. На концерте рассказали, что позывной „Алекс“ из фильма „17 мгновений весны“ был взят режиссером, чтобы показать человека, руководившего разведкой из Москвы. Таким и был наш земляк Павел Фитин», — рассказал Сергей Морев. По словам депутата Павел Фитин родился в селе Ожогино Ялуторовского уезда. Сейчас власти и Тюменское областное отделение Российского исторического общества согласовывают установку памятника Фитину в Тюмени. Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поблагодарил губернатора Тюменской области за эффективную патриотическую работу краеведов и историков в регионе.