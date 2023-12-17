В Тюмени раскрыли тайну об известном разведчике

В Тюмени на концерте в честь руководителя СВР (Служба внешней разведки, — прим. ред.) времен Великой Отечественной войны Павла Фитина (уроженец Тюменской области) раскрыли подробности его работы и одну из тайн фильма «17 мгновений весны». Депутат городской думы Сергей Морев рассказал URA.RU, что имя Павла Фитина было долгое время засекречено.
«Концерт посвятили нашему земляку-разведчику Павлу Фитину. Он возглавлял СВР во время Великой Отечественной войны. Потом работал над проектом атомной промышленности СССР и его имя было фактически засекречено. На концерте рассказали, что позывной „Алекс“ из фильма „17 мгновений весны“ был взят режиссером, чтобы показать человека, руководившего разведкой из Москвы. Таким и был наш земляк Павел Фитин», — рассказал Сергей Морев.
По словам депутата Павел Фитин родился в селе Ожогино Ялуторовского уезда. Сейчас власти и Тюменское областное отделение Российского исторического общества согласовывают установку памятника Фитину в Тюмени. Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поблагодарил губернатора Тюменской области за эффективную патриотическую работу краеведов и историков в регионе.
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