17 декабря 2023

В Тюмени раскрыли тайну об известном разведчике

В Тюмени рассекретили информацию о главе Службы внешней разведки СССР
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, ветеран, трость в руке, пенсионеры, ветеран вов
Концерт в честь земляка-разведчика Павла Фитина организовали для ветеранов, школьников и курсантов Фото:

В Тюмени на концерте в честь руководителя СВР (Служба внешней разведки, — прим. ред.) времен Великой Отечественной войны Павла Фитина (уроженец Тюменской области) раскрыли подробности его работы и одну из тайн фильма «17 мгновений весны». Депутат городской думы Сергей Морев рассказал URA.RU, что имя Павла Фитина было долгое время засекречено.

«Концерт посвятили нашему земляку-разведчику Павлу Фитину. Он возглавлял СВР во время Великой Отечественной войны. Потом работал над проектом атомной промышленности СССР и его имя было фактически засекречено. На концерте рассказали, что позывной „Алекс“ из фильма „17 мгновений весны“ был взят режиссером, чтобы показать человека, руководившего разведкой из Москвы. Таким и был наш земляк Павел Фитин», — рассказал Сергей Морев.

По словам депутата Павел Фитин родился в селе Ожогино Ялуторовского уезда. Сейчас власти и Тюменское областное отделение Российского исторического общества согласовывают установку памятника Фитину в Тюмени. Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поблагодарил губернатора Тюменской области за эффективную патриотическую работу краеведов и историков в регионе.

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В Тюмени на концерте в честь руководителя СВР (Служба внешней разведки, — прим. ред.) времен Великой Отечественной войны Павла Фитина (уроженец Тюменской области) раскрыли подробности его работы и одну из тайн фильма «17 мгновений весны». Депутат городской думы Сергей Морев рассказал URA.RU, что имя Павла Фитина было долгое время засекречено. «Концерт посвятили нашему земляку-разведчику Павлу Фитину. Он возглавлял СВР во время Великой Отечественной войны. Потом работал над проектом атомной промышленности СССР и его имя было фактически засекречено. На концерте рассказали, что позывной „Алекс“ из фильма „17 мгновений весны“ был взят режиссером, чтобы показать человека, руководившего разведкой из Москвы. Таким и был наш земляк Павел Фитин», — рассказал Сергей Морев. По словам депутата Павел Фитин родился в селе Ожогино Ялуторовского уезда. Сейчас власти и Тюменское областное отделение Российского исторического общества согласовывают установку памятника Фитину в Тюмени. Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поблагодарил губернатора Тюменской области за эффективную патриотическую работу краеведов и историков в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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