В Кургане шлагбаум незаконно стоял на пляже Голубых озер

18 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Суд обязан демонтировать шлагбаум на Голубых озерах (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU По заявлению курганского прокурора суд признал незаконным шлагбуам, ограничивающий поезд к пляжу Голубые озера. Его установило ООО «Фрегат». Теперь по решению суда шлагбуам демонтируют. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Прокурор города Кургана направил в Курганский городской суд исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконным действия ООО „Фрегат“ по установке шлагбаума <…>, которые повлекли нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц на беспрепятственный доступ к водному объекту общего пользования Голубые озера и его береговой полосе и возложении на ответчика обязанность устранить препятствия в пользовании водным объектом общего пользования Голубые озера и его береговой полосой путем демонтажа шлагбаума», — указано на сайте прокуратуры. Отмечается, что поводом обратиться в суд послужил результат прокурорской проверки, которая была проведена по обращению гражданина, его имя не раскрывается. Шлагбуам, установленный ООО «Фрегат» на территории общего пользования, препятствовал свободному передвижению. По данным прокуратуры, согласно статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что данная территория является общедоступными водным объектом, и каждый гражданин вправе пользоваться ей для передвижения и пребывания около нее, то ограничение движения шлагбаумом нарушает права граждан. Решение суда еще не вступило в силу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По заявлению курганского прокурора суд признал незаконным шлагбуам, ограничивающий поезд к пляжу Голубые озера. Его установило ООО «Фрегат». Теперь по решению суда шлагбуам демонтируют. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Прокурор города Кургана направил в Курганский городской суд исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконным действия ООО „Фрегат“ по установке шлагбаума <…>, которые повлекли нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц на беспрепятственный доступ к водному объекту общего пользования Голубые озера и его береговой полосе и возложении на ответчика обязанность устранить препятствия в пользовании водным объектом общего пользования Голубые озера и его береговой полосой путем демонтажа шлагбаума», — указано на сайте прокуратуры. Отмечается, что поводом обратиться в суд послужил результат прокурорской проверки, которая была проведена по обращению гражданина, его имя не раскрывается. Шлагбуам, установленный ООО «Фрегат» на территории общего пользования, препятствовал свободному передвижению. По данным прокуратуры, согласно статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что данная территория является общедоступными водным объектом, и каждый гражданин вправе пользоваться ей для передвижения и пребывания около нее, то ограничение движения шлагбаумом нарушает права граждан. Решение суда еще не вступило в силу.