За год под сокращение попали 855 тюменцев

Большая часть увольнений связана с реорганизацией предприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области с начала этого года до середины декабря под сокращение попали 855 работников. Об этом сообщила заместитель директора регионального департамента труда и занятости населения Ольга Филипенко.

«Значительная часть предполагаемых к высвобождению граждан является работниками организаций, в которых проводятся мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организации, а также с изменением структуры. В этих случаях работодатель выполняет требование о направлении сведений о высвобождении, но фактического увольнения не планируется», — рассказала Ольга Филипенко журналистам РБК Тюмень. В этот список попали 855 работников.

По словам специалиста, это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Она также уточнила, что сотрудники сохраняют свои рабочие места, но уже числятся в других организациях. При этом нужно учитывать, что нередки случаи, когда компании, подав сведения о сокращении, в дальнейшем меняют решение и отзывают их.

Директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров рассказал, что тюменскими работодателями с начала года и до конца лета должны были сократить более 680 человек. Уточнялось, что большая часть компаний, заявивших о сокращении сотрудников, проводят слияние, присоединение или разделение организаций. Все случаи, связанные с высвобождением работников, берутся на контроль прокуратуры области и Государственной инспекции труда.