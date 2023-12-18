18 декабря 2023

Курганский перевозчик, автобус которого попал в ДТП, закрыл свой бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, автобус
Спустя 25 лет работы предпринимателем Мешалкина приняла решение закрыть бизнес Фото:

Предпринимательница, которая занималась регулярными перевозками пассажиров в пригороде Кургана, прекратила свою деятельность. Об этом написало сообщество «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«В Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появилась запись о прекращении Мешалкиной И.И. предпринимательской деятельности. В связи с этим лицензия, выданная перевозчику, аннулирована», — указано в сообществе.

Согласно информации с сайта Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Мешалкина написала заявление о прекращении деятельности 13 декабря, а на следующий день бизнес был закрыт окончательно. По информации с сайта, она занималась предпринимательской деятельностью 25 лет, осуществляя регулярные пассажирские перевозки автобусами в городском и пригородном сообщении. Один из таких маршрутов был №133 «Курган — Большое Раково».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевернулся автобус с 15 пассажирами. Из всех пассажиров только один был госпитализирован с головной болью.

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Предпринимательница, которая занималась регулярными перевозками пассажиров в пригороде Кургана, прекратила свою деятельность. Об этом написало сообщество «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «В Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появилась запись о прекращении Мешалкиной И.И. предпринимательской деятельности. В связи с этим лицензия, выданная перевозчику, аннулирована», — указано в сообществе. Согласно информации с сайта Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Мешалкина написала заявление о прекращении деятельности 13 декабря, а на следующий день бизнес был закрыт окончательно. По информации с сайта, она занималась предпринимательской деятельностью 25 лет, осуществляя регулярные пассажирские перевозки автобусами в городском и пригородном сообщении. Один из таких маршрутов был №133 «Курган — Большое Раково». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевернулся автобус с 15 пассажирами. Из всех пассажиров только один был госпитализирован с головной болью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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