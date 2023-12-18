Курганский перевозчик, автобус которого попал в ДТП, закрыл свой бизнес

19 декабря 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Спустя 25 лет работы предпринимателем Мешалкина приняла решение закрыть бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предпринимательница, которая занималась регулярными перевозками пассажиров в пригороде Кургана, прекратила свою деятельность. Об этом написало сообщество «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «В Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появилась запись о прекращении Мешалкиной И.И. предпринимательской деятельности. В связи с этим лицензия, выданная перевозчику, аннулирована», — указано в сообществе. Согласно информации с сайта Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Мешалкина написала заявление о прекращении деятельности 13 декабря, а на следующий день бизнес был закрыт окончательно. По информации с сайта, она занималась предпринимательской деятельностью 25 лет, осуществляя регулярные пассажирские перевозки автобусами в городском и пригородном сообщении. Один из таких маршрутов был №133 «Курган — Большое Раково». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевернулся автобус с 15 пассажирами. Из всех пассажиров только один был госпитализирован с головной болью.

Предпринимательница, которая занималась регулярными перевозками пассажиров в пригороде Кургана, прекратила свою деятельность. Об этом написало сообщество «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «В Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появилась запись о прекращении Мешалкиной И.И. предпринимательской деятельности. В связи с этим лицензия, выданная перевозчику, аннулирована», — указано в сообществе. Согласно информации с сайта Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Мешалкина написала заявление о прекращении деятельности 13 декабря, а на следующий день бизнес был закрыт окончательно. По информации с сайта, она занималась предпринимательской деятельностью 25 лет, осуществляя регулярные пассажирские перевозки автобусами в городском и пригородном сообщении. Один из таких маршрутов был №133 «Курган — Большое Раково». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевернулся автобус с 15 пассажирами. Из всех пассажиров только один был госпитализирован с головной болью.