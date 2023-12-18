В Тюменской области собачников наказали за нападения их питомцев на детей

Четверо детей и пенсионерка из Тобольска и Тобольского района Тюменской области получат компенсации от владельцев собак, чьи питомцы напали на людей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Тобольская межрайонная прокуратура защитила права пострадавших от укусов собак жителей. Пенсионерка и четверо несовершеннолетних по решению суда получат компенсации в общей сумме 205 000 рублей от владельцев напавших на них животных, которые не обеспечили надлежащий присмотр за своими питомцами», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В частности, весной 2023 года 9-летняя девочка была атакована собакой, когда проходила мимо частного дома. Ребенок получил укусы предплечья. Спустя месяц собака, сорвавшаяся с цепи в одном из дворов, покусала проезжавшую мимо на велосипеде пенсионерку.
В 2022 году двое восьмилетних детей пострадали, когда на них набросились собаки, с которыми хозяева гуляли без поводков и намордников. Суд решил, что с хозяев животных будут взысканы компенсации в размере от 25 до 60 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области принят закон, устанавливающий штрафы для владельцев животных. Хозяева будут платить за самовыгул, отсутствие поводков и намордников и другие нарушения.
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