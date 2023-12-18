18 декабря 2023

В Тюменской области собачников наказали за нападения их питомцев на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр кинологической службы. Курган, собака, пес, решетка, зубы, злая собака, клыки, агрессия, овчарка, немецкая овчарка
Собаки нападали на людей срываясь с цепи и гуляя без поводков Фото:

Четверо детей и пенсионерка из Тобольска и Тобольского района Тюменской области получат компенсации от владельцев собак, чьи питомцы напали на людей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Тобольская межрайонная прокуратура защитила права пострадавших от укусов собак жителей. Пенсионерка и четверо несовершеннолетних по решению суда получат компенсации в общей сумме 205 000 рублей от владельцев напавших на них животных, которые не обеспечили надлежащий присмотр за своими питомцами», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, весной 2023 года 9-летняя девочка была атакована собакой, когда проходила мимо частного дома. Ребенок получил укусы предплечья. Спустя месяц собака, сорвавшаяся с цепи в одном из дворов, покусала проезжавшую мимо на велосипеде пенсионерку.

В 2022 году двое восьмилетних детей пострадали, когда на них набросились собаки, с которыми хозяева гуляли без поводков и намордников. Суд решил, что с хозяев животных будут взысканы компенсации в размере от 25 до 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области принят закон, устанавливающий штрафы для владельцев животных. Хозяева будут платить за самовыгул, отсутствие поводков и намордников и другие нарушения.

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Четверо детей и пенсионерка из Тобольска и Тобольского района Тюменской области получат компенсации от владельцев собак, чьи питомцы напали на людей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Тобольская межрайонная прокуратура защитила права пострадавших от укусов собак жителей. Пенсионерка и четверо несовершеннолетних по решению суда получат компенсации в общей сумме 205 000 рублей от владельцев напавших на них животных, которые не обеспечили надлежащий присмотр за своими питомцами», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В частности, весной 2023 года 9-летняя девочка была атакована собакой, когда проходила мимо частного дома. Ребенок получил укусы предплечья. Спустя месяц собака, сорвавшаяся с цепи в одном из дворов, покусала проезжавшую мимо на велосипеде пенсионерку. В 2022 году двое восьмилетних детей пострадали, когда на них набросились собаки, с которыми хозяева гуляли без поводков и намордников. Суд решил, что с хозяев животных будут взысканы компенсации в размере от 25 до 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области принят закон, устанавливающий штрафы для владельцев животных. Хозяева будут платить за самовыгул, отсутствие поводков и намордников и другие нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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