18 декабря 2023

Мэр из ЯНАО рассказал о готовности новых школ в районе

В Ямальском районе ЯНАО завершится ремонт школы-интерната
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, разнорабочие, строители в касках, строительство, стройка, рабочие на стройке, гимназия40
В Ямальском районе ЯНАО завершается реновация интерната в Сеяхе Фото:

В Ямальском районе ЯНАО завершается ремонт школы-интерната в селе Сеяха. В 2024 году планируется начать строительство школы-интерната в Салемале, рассказал глава администрации района Андрей Кугаевский.

«В селе Сеяха в 2024 году завершается строительство школы-интерната. Летом приступим к ремонту школы-интерната в Салемале», — рассказал Андрей Кугаевский в эфире, который транслируется на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте».

В первом квартале 2024 года планируется полное восстановление школы в Новом Порту, пострадавшей от пожара. В Яр-Сале уже началось строительство шестого спального корпуса самой большой в России школы-интерната.

Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске началось строительство начальной школы на 500 мест. Возле третьей школы первую сваю вбили 18 декабря.

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В Ямальском районе ЯНАО завершается ремонт школы-интерната в селе Сеяха. В 2024 году планируется начать строительство школы-интерната в Салемале, рассказал глава администрации района Андрей Кугаевский. «В селе Сеяха в 2024 году завершается строительство школы-интерната. Летом приступим к ремонту школы-интерната в Салемале», — рассказал Андрей Кугаевский в эфире, который транслируется на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте». В первом квартале 2024 года планируется полное восстановление школы в Новом Порту, пострадавшей от пожара. В Яр-Сале уже началось строительство шестого спального корпуса самой большой в России школы-интерната. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске началось строительство начальной школы на 500 мест. Возле третьей школы первую сваю вбили 18 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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