Мэр из ЯНАО рассказал о готовности новых школ в районе

В Ямальском районе ЯНАО завершается ремонт школы-интерната в селе Сеяха. В 2024 году планируется начать строительство школы-интерната в Салемале, рассказал глава администрации района Андрей Кугаевский.
«В селе Сеяха в 2024 году завершается строительство школы-интерната. Летом приступим к ремонту школы-интерната в Салемале», — рассказал Андрей Кугаевский в эфире, который транслируется на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте».
В первом квартале 2024 года планируется полное восстановление школы в Новом Порту, пострадавшей от пожара. В Яр-Сале уже началось строительство шестого спального корпуса самой большой в России школы-интерната.
Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске началось строительство начальной школы на 500 мест. Возле третьей школы первую сваю вбили 18 декабря.
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