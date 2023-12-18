Общество Образование Мэр из ЯНАО рассказал о готовности новых школ в районе В Ямальском районе ЯНАО завершится ремонт школы-интерната 19 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 + В Ямальском районе ЯНАО завершается реновация интерната в Сеяхе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО завершается ремонт школы-интерната в селе Сеяха. В 2024 году планируется начать строительство школы-интерната в Салемале, рассказал глава администрации района Андрей Кугаевский. «В селе Сеяха в 2024 году завершается строительство школы-интерната. Летом приступим к ремонту школы-интерната в Салемале», — рассказал Андрей Кугаевский в эфире, который транслируется на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте». В первом квартале 2024 года планируется полное восстановление школы в Новом Порту, пострадавшей от пожара. В Яр-Сале уже началось строительство шестого спального корпуса самой большой в России школы-интерната. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске началось строительство начальной школы на 500 мест. Возле третьей школы первую сваю вбили 18 декабря. В Ямальском районе ЯНАО завершается ремонт школы-интерната в селе Сеяха. В 2024 году планируется начать строительство школы-интерната в Салемале, рассказал глава администрации района Андрей Кугаевский. «В селе Сеяха в 2024 году завершается строительство школы-интерната. Летом приступим к ремонту школы-интерната в Салемале», — рассказал Андрей Кугаевский в эфире, который транслируется на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте». В первом квартале 2024 года планируется полное восстановление школы в Новом Порту, пострадавшей от пожара. В Яр-Сале уже началось строительство шестого спального корпуса самой большой в России школы-интерната. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске началось строительство начальной школы на 500 мест. Возле третьей школы первую сваю вбили 18 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям