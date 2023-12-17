В Ноябрьске (ЯНАО) строители 18 декабря вбили первую сваю будущей начальной школы на 500 мест возле школы № 3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Вот так ударно и забойно начинаем предпоследнюю неделю уходящего года. [Дан] старт строительства начальной школы на 500 мест, новое здание соединит с основным корпусом третьей школы теплый переход на уровне второго этажа», — сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале.
Проектом предусмотрено современное здание с актовым залом, столовой, двадцатью классными комнатами. Для младших школьников Ноябрьска будут созданы все условия для учебы.
Подобное здание должно быть построено возле школы № 6. В восьмом микрорайоне идет строительство школы на 1200 мест.
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