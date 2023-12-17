17 декабря 2023

В Ноябрьске заложили начальную школу. Видео

В Ноябрьске строители приступили к постройке школы на 500 мест
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка малого конгресс-холла, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС на улице Труда. Челябинск, трактор, сваи, стройка
Строители Ноябрьска вбили первую сваю в основание начальной школы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) строители 18 декабря вбили первую сваю будущей начальной школы на 500 мест возле школы № 3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Вот так ударно и забойно начинаем предпоследнюю неделю уходящего года. [Дан] старт строительства начальной школы на 500 мест, новое здание соединит с основным корпусом третьей школы теплый переход на уровне второго этажа», — сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале.

Проектом предусмотрено современное здание с актовым залом, столовой, двадцатью классными комнатами. Для младших школьников Ноябрьска будут созданы все условия для учебы.

Подобное здание должно быть построено возле школы № 6. В восьмом микрорайоне идет строительство школы на 1200 мест.

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В Ноябрьске (ЯНАО) строители 18 декабря вбили первую сваю будущей начальной школы на 500 мест возле школы № 3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Вот так ударно и забойно начинаем предпоследнюю неделю уходящего года. [Дан] старт строительства начальной школы на 500 мест, новое здание соединит с основным корпусом третьей школы теплый переход на уровне второго этажа», — сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале. Проектом предусмотрено современное здание с актовым залом, столовой, двадцатью классными комнатами. Для младших школьников Ноябрьска будут созданы все условия для учебы. Подобное здание должно быть построено возле школы № 6. В восьмом микрорайоне идет строительство школы на 1200 мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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