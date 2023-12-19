Курганский депутат ГД Лисовский обвинил Минсельхоз и ФАС в некомпетентности

Своим мнением депутат Лисовский поделился во время круглого стола в Госдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский считает, что представители Минсельхоза и ФАС недостаточно следят за монополиями в этой сфере, что усложняет работу мелким и средним сельхозпроизводителям. Своим мнением он поделился во время круглого стола, посвященного поставкам зерна.

«Последние ситуации, которые складываются на продовольственном рынке говорят о том, что Минсельхоз не всегда успевает посмотреть тенденции, которые могут быть опасны в перспективе», — заявил Лисовский. Также по его мнению представители ФАС тоже не полностью следят за монополиями.

Представители правительства и ФАС ответили Лисовскому, что делают все необходимое в рамках имеющихся полномочий. По итогам мероприятия представители круглого стала направили чиновникам рекомендации, как можно улучшить ситуацию в этой сфере.

Ранее Лисовский называл ФАС вредителем из-за того, что эта структура вмешалась в вопрос роста цен на яйца. По его мнению, сельхозпроизводители не могут ничего противопоставить этой мере.