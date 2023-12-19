Курганский депутат ГД Лисовский обвинил Минсельхоз и ФАС в некомпетентности

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Конференция ЕР. Курган , лисовский сергей
Своим мнением депутат Лисовский поделился во время круглого стола в Госдуме Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский считает, что представители Минсельхоза и ФАС недостаточно следят за монополиями в этой сфере, что усложняет работу мелким и средним сельхозпроизводителям. Своим мнением он поделился во время круглого стола, посвященного поставкам зерна.

«Последние ситуации, которые складываются на продовольственном рынке говорят о том, что Минсельхоз не всегда успевает посмотреть тенденции, которые могут быть опасны в перспективе», — заявил Лисовский. Также по его мнению представители ФАС тоже не полностью следят за монополиями.

Представители правительства и ФАС ответили Лисовскому, что делают все необходимое в рамках имеющихся полномочий. По итогам мероприятия представители круглого стала направили чиновникам рекомендации, как можно улучшить ситуацию в этой сфере.

Ранее Лисовский называл ФАС вредителем из-за того, что эта структура вмешалась в вопрос роста цен на яйца. По его мнению, сельхозпроизводители не могут ничего противопоставить этой мере.

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Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский считает, что представители Минсельхоза и ФАС недостаточно следят за монополиями в этой сфере, что усложняет работу мелким и средним сельхозпроизводителям. Своим мнением он поделился во время круглого стола, посвященного поставкам зерна. «Последние ситуации, которые складываются на продовольственном рынке говорят о том, что Минсельхоз не всегда успевает посмотреть тенденции, которые могут быть опасны в перспективе», — заявил Лисовский. Также по его мнению представители ФАС тоже не полностью следят за монополиями. Представители правительства и ФАС ответили Лисовскому, что делают все необходимое в рамках имеющихся полномочий. По итогам мероприятия представители круглого стала направили чиновникам рекомендации, как можно улучшить ситуацию в этой сфере. Ранее Лисовский называл ФАС вредителем из-за того, что эта структура вмешалась в вопрос роста цен на яйца. По его мнению, сельхозпроизводители не могут ничего противопоставить этой мере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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