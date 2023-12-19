Депутат Госдумы из Тюменской области высказалась о сериале «Слово пацана»

Депутат ГД РФ Ксения Горячева: «Слово пацана» — это один из лучших сериалов

19 декабря 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Депутат посоветовала подписчикам смотреть «Слово пацана» и подумать о скрытых в нем смыслах Фото: пресс-служба «Ростелеком» Депутат Госдумы РФ Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) высказалась о сериале «Слово пацана», назвав его одним из лучших среди тех, что снимались в России за последние годы. Мнение политик высказала в своем telegram-канале. «Много спрашивали про сериал „Слово пацана“, решила смотреть. На мой взгляд — это один из лучших сериалов, которые выпустили в России за последние годы. Каждую серию можно разбирать как отдельную картину и раскладывать на десятки кусочков о том, как и почему люди жили, и что мы, как общество, как страна, должны помнить, чтобы не повторять ни целую историю, ни отдельные ее главы», — написала Горячева. Политик назвала сериал полезным. Она посоветовала зрителям еще раз поговорить со своими детьми о ценностях и о том, почему так важно быть человеком, а также подумать, почему жертвы насилия зачастую остаются «сами виноваты» и вместо помощи получает осуждение. Ранее URA.RU писало и о других высказываниях Горячевой. Так, она предложила способ уничтожить травлю в вузах и выступила против запрета абортов.

Депутат Госдумы РФ Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) высказалась о сериале «Слово пацана», назвав его одним из лучших среди тех, что снимались в России за последние годы. Мнение политик высказала в своем telegram-канале. «Много спрашивали про сериал „Слово пацана“, решила смотреть. На мой взгляд — это один из лучших сериалов, которые выпустили в России за последние годы. Каждую серию можно разбирать как отдельную картину и раскладывать на десятки кусочков о том, как и почему люди жили, и что мы, как общество, как страна, должны помнить, чтобы не повторять ни целую историю, ни отдельные ее главы», — написала Горячева. Политик назвала сериал полезным. Она посоветовала зрителям еще раз поговорить со своими детьми о ценностях и о том, почему так важно быть человеком, а также подумать, почему жертвы насилия зачастую остаются «сами виноваты» и вместо помощи получает осуждение. Ранее URA.RU писало и о других высказываниях Горячевой. Так, она предложила способ уничтожить травлю в вузах и выступила против запрета абортов.