Депутат Госдумы из Тюменской области высказалась о сериале «Слово пацана»

Депутат Госдумы РФ Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) высказалась о сериале «Слово пацана», назвав его одним из лучших среди тех, что снимались в России за последние годы. Мнение политик высказала в своем telegram-канале.
«Много спрашивали про сериал „Слово пацана“, решила смотреть. На мой взгляд — это один из лучших сериалов, которые выпустили в России за последние годы. Каждую серию можно разбирать как отдельную картину и раскладывать на десятки кусочков о том, как и почему люди жили, и что мы, как общество, как страна, должны помнить, чтобы не повторять ни целую историю, ни отдельные ее главы», — написала Горячева.
Политик назвала сериал полезным. Она посоветовала зрителям еще раз поговорить со своими детьми о ценностях и о том, почему так важно быть человеком, а также подумать, почему жертвы насилия зачастую остаются «сами виноваты» и вместо помощи получает осуждение.
Ранее URA.RU писало и о других высказываниях Горячевой. Так, она предложила способ уничтожить травлю в вузах и выступила против запрета абортов.
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