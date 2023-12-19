Где в Тюмени пройдут крещенские купания

В Тюмени крещенские купания пройдут на реке Туре и озере Липовом 18 и 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Первая локация — давно всем известная точка на реке Туре у Свято-Троицкого монастыря. Организатор — попечительский совет ТООД „Сибирь православная“. Здесь появятся 4 купели, одна иордань, 6 палаток для переодевания. Неподалеку разместится фудтрак с горячим чаем и снеками», — рассказали в мэрии.
Парковка для тюменцев в районе Никольского моста будет бесплатной. Купания начнутся в 11:30 18 января и закончатся ночью 19 января. Также мероприятия пройдут на озере Липовом с 12:00. Еще одна локация находится в районе Антипино на Туре, но здесь купания будут проходить только 19 января с 8:00.
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