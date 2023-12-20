Координатор ЛДПР из «тюменской матрешки» вошел в высший совет партии

Евгений Марков вышел в состав высшего совета ЛДПР и будет лоббировать региональные интересы на федеральном уровне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полномочный представитель председателя ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев рассказал URA.RU об избрании на съезде партии координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Маркова в высший совет партии. Он считает, что это даст дополнительную возможность тюменским либерал-демократам лоббировать региональные интересы на федеральном уровне.

«На съезде было переизбрание высшего совета партии. Задача, которую мы перед собой ставили, была выполнена — представитель Уральского федерального округа и координатор тюменского регионального отделения ЛДПР, Евгений Марков вошел в состав высшего совета. Соответственно наши регионы получили там представительство, это очень важно для лоббирования тех решений, которые нам очень нужны, чтобы они принимались на федеральном уровне партии», — рассказал Владимир Сысоев.

В 2017—2019 г. г. в высший совет ЛДПР от Тюменской области, включающей Ямал и Югру — «тюменской матрешки», входил Владимир Сысоев. Он добавил, что сейчас идет формирование региональных партийных штабов к избирательной кампании президента. В Тюменской области такой штаб будет возглавлять региональный партийный координатор. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Тюмень и остался доволен программой визита, которую подготовили ему однопартийцы.