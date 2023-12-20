В Кургане яйца подросли в цене еще на 5%

За неделю яйца в Кургане подорожали еще на 4,6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца

В Курганской области второй месяц подряд растет стоимость десятка яиц. По данным на 18 декабря, средняя цена увечилась до 127 рублей (+4,6%). Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. За последние две недели десять яиц в среднем подорожали на 15%.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 18 декабря 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Средняя цена — 126,92 рубля. Это на 4,6% больше, чем на прошлой неделе», — указано в отчете.

Цены на остальные продукты в Курганской области стабильны. За прошлую неделю максимально подорожали лишь детские овощные консервы (+4,9%) и свежие огурцы (+4,5%). Также на 3,6% поднялась средняя цена килограмма мороженой рыбы. Стоимость сосисок и сарделек увеличилась почти на 3%.

Цены на яйца в Курганской области начали резко расти с ноября. В магазинах стоимость доходит до 169 рублей за десяток. На фоне подорожания яйца в Кургане стали продавать поштучно.

По мнению депутата Госдумы Сергея Лисовского, рост стоимости яиц вызван большими затратами на производство в птицеводческом бизнесе. Бывший руководитель Курганстата Николай Кремлев в разговоре с URA.RU отметил, что цены взлетели из-за спекулянтов.