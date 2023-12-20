Организаторам турнира, где погиб юный свердловчанин, не хватило денег на врачей

21 декабря 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Организаторам соревнований в Первоуральске (Свердловская область), где погиб 14-летний боксер, якобы не хватило денег на бригаду врачей. На соревнованиях был только один доктор, объяснил главный судья турнира. «На турнире в Первоуральске не было бригады врачей. Организаторам не нашли средств для этого. Им едва хватило денег на ринг», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на судью. Турнир, как писало URA.RU, не был согласован с федерацией бокса Свердловской области. Об этом после трагедии заявил глава Международной ассоциацией бокса Умар Кремлев. Поединки проходили в первоуральском центре развития детей и молодежи. Директор ЦРДМ Анастасия Евдокимова сказала URA.RU, что у соревнований несколько организаторов. Перечислить их все она отказалась. «В числе организаторов — федерация бокса Первоуральска», — коротко пояснила Евдокимова. И перестала отвечать на вопросы журналиста. URA.RU направило запрос в федерацию бокса Первоуральска, ответ ожидается. ЧП произошло 17 декабря. Молодой боксер пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. В зале тогда была только одна медсестра, говорила URA.RU Евдокимова. Она пыталась помочь подростку, но не смогла. К ЦРДМ вызвали скорую помощь. Но медики некоторое время не могли подъехать к зданию из-за опущенного шлагбаума. Его своими руками поднял один из зрителей поединка. Врачи не смогли спасти мальчика. Одна из его родственниц сказала корреспонденту агентства, что причина смерти — черепно-мозговая травма. 21 декабря спортсмена похоронят в Первоуральске. Более подробно о трагедии — в сюжете URA.RU.