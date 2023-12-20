Директор департамента мэрии Кургана Медведев договорился сотрудничать с зэками. Фото

21 декабря 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев посетил ИК-1 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев посетил ИК-1, где предложил представителям УФСИН поручать осужденным из центра трудовой адаптации благоустройство дворов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УФСИН. «Исправительные учреждения постоянно участвуют в благоустройстве общественных территорий г. Кургана и других муниципалитетов области. Производственные возможности центров трудовой адаптации позволяют расширить сотрудничество в этой сфере. В ходе обсуждения вариантов совместной работы Роман Медведев предложил организовать взаимодействие с управляющими компаниями по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов», — указано в сообщении. Начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, его заместитель Денис Тарасов и начальник колонии Константин Розонтреторов показали Медведеву участок металлообработки, профессиональное училище № 228, отряд карантина, общежития для осужденных, пищеблок. В ведомстве отметили, что в исправительных учреждениях региона есть литейные и швейные цеха, участки по производству мебели и синтепона, а также металло- и деревообрабатывающее производство. Роману Медведеву показали производство в исправительном учреждении Фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области Представители УФСИН договорились с чиновником сотрудничать в сфере благоустройства дворов Фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области

Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев посетил ИК-1, где предложил представителям УФСИН поручать осужденным из центра трудовой адаптации благоустройство дворов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УФСИН. «Исправительные учреждения постоянно участвуют в благоустройстве общественных территорий г. Кургана и других муниципалитетов области. Производственные возможности центров трудовой адаптации позволяют расширить сотрудничество в этой сфере. В ходе обсуждения вариантов совместной работы Роман Медведев предложил организовать взаимодействие с управляющими компаниями по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов», — указано в сообщении. Начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, его заместитель Денис Тарасов и начальник колонии Константин Розонтреторов показали Медведеву участок металлообработки, профессиональное училище № 228, отряд карантина, общежития для осужденных, пищеблок. В ведомстве отметили, что в исправительных учреждениях региона есть литейные и швейные цеха, участки по производству мебели и синтепона, а также металло- и деревообрабатывающее производство.