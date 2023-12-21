Застройщик шадринской школы в два раза увеличил прибыль

Компания «Дон», которая занимается строительством школы на 1100 мест в Шадринске, в два раза увеличила прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации.
«Чистая прибыль ООО „Дон“ за 2021 год составила 4 млн рублей. Прибыль за 2022 год — 10 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.
Согласно СБИС, владельцем ООО «Дон» является Сергей Уфимцев. Выручка организации увеличилась с 300 млн рублей (2021 год) до 523 млн рублей.
Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее Шадринская межрайонная прокуратура предупредила директора ООО «Дон» о нарушении сроков строительства школы на 1100 мест на улице Черемисина. Согласно контракту, строительство школы планировалось завершить в конце ноября 2023 года. После вмешательства прокуратуры подрядчик и заказчик заключили дополнительное соглашение. Сроки сдачи школы перенесли на июль 2024 года.
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