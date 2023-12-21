21 декабря 2023

Застройщик шадринской школы в два раза увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
В Шадринске застройщик ООО «Дон» резко увеличил выручку и прибыль Фото:

Компания «Дон», которая занимается строительством школы на 1100 мест в Шадринске, в два раза увеличила прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации.

«Чистая прибыль ООО „Дон“ за 2021 год составила 4 млн рублей. Прибыль за 2022 год — 10 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.

Согласно СБИС, владельцем ООО «Дон» является Сергей Уфимцев. Выручка организации увеличилась с 300 млн рублей (2021 год) до 523 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее Шадринская межрайонная прокуратура предупредила директора ООО «Дон» о нарушении сроков строительства школы на 1100 мест на улице Черемисина. Согласно контракту, строительство школы планировалось завершить в конце ноября 2023 года. После вмешательства прокуратуры подрядчик и заказчик заключили дополнительное соглашение. Сроки сдачи школы перенесли на июль 2024 года.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Дон», которая занимается строительством школы на 1100 мест в Шадринске, в два раза увеличила прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации. «Чистая прибыль ООО „Дон“ за 2021 год составила 4 млн рублей. Прибыль за 2022 год — 10 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. Согласно СБИС, владельцем ООО «Дон» является Сергей Уфимцев. Выручка организации увеличилась с 300 млн рублей (2021 год) до 523 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос застройщику по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее Шадринская межрайонная прокуратура предупредила директора ООО «Дон» о нарушении сроков строительства школы на 1100 мест на улице Черемисина. Согласно контракту, строительство школы планировалось завершить в конце ноября 2023 года. После вмешательства прокуратуры подрядчик и заказчик заключили дополнительное соглашение. Сроки сдачи школы перенесли на июль 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...