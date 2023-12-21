В Кургане «Единая Россия» наградила победителей всероссийского конкурса «Лучший дом, лучший двор»

В Курганской области прошло итоговое событие «Школы грамотного потребителя»

22 декабря 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

На конкурсе выбирали лучший двор, подъезд, а также самые дружные и энергоэффективные дома Фото: пресс-служба отделения ЕР в Курганской области Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» проводился по инициативе «Единой России» в рамках партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД», координатором которых является Анастасия Денисенко. Заявки принимались на сайте moydom.er.ru в четырех номинациях: «Лучший двор» (благоустройство двора и усилия жителей по его созданию);

«Самый дружный дом» (истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей);

«Лучший подъезд» (качество работ и усилия жителей по его обустройству);

«Самый энергоэффективный дом» (реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ). Фото: пресс-служба отделения ЕР в Курганской области От Курганской области было подано 27 заявок. Лучшими стали: — «Самый дружный дом»: 3 место: г. Курган, ул. Чернореченская, 105;

2 место: г. Петухово, ул. Кулишева, 10;

1 место: г. Курган, 2 микрорайон, 20. — «Лучший двор»: 3 место: г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 7;

2 место: г. Курган, 2 микрорайон дом 12;

1 место: г. Курган, ул. Чернореченская, 119. — «Лучший подъезд»: 2 место: г. Курган, ул. К. Маркса, 107А;

1 место: г. Курган Сергея Васильева, 6. — «Самый энергоэффективный дом»: 3 место: г. Курган, ул. К. Маркса, 107А.

2 место: г. Курган, 2-й микрорайон, 9;

1 место: г. Курган, ул. Чернореченская, 119. «Мы поздравили не только победителей, но и отметили всех участников, поскольку каждый старался, объединял всех соседей, просил друзей и родных проголосовать и поддержать их. Нам важно, чтобы как можно больше зауральцев было вовлечено не только к участию в конкурсе, но и в целом к участию в жизни своего двора, города, области. И вот, проводя подобные конкурсы, мы еще и показываем нашему подрастающему поколению, что надо дружить, что надо общаться, что надо помогать ближнему», — отметила координатор проекта «Школа грамотного потребителя» в Курганской области Анастасия Денисенко. Фото: пресс-служба отделения ЕР в Курганской области По словам координатора, каждый месяц года в проекте отведен для определенной деятельности. Так, например, активисты проекта начинают год с мониторинга работы управляющих организаций по содержанию и уборке придомовых территорий от снега. На протяжении 6 месяцев на площадке партии «Единая Россия» проходил цикл обучающих семинаров по ЖКХ для жителей многоквартирных домов с привлечением экспертного сообщества, специалистов ресурсоснабжающих организаций. По окончанию курса обучения зауральцам выданы сертификаты участников. В мае проводился традиционный масштабный фестиваль «Международный день соседей». В 2023 году — это более двухсот участников. Летний период работы проекта — это праздники во дворах жителей с привлечением ведущих, аниматоров, танцевальных и музыкальных групп. Для оперативного взаимодействия с активистами проекта Анастасия Денисенко создала телеграмм-канал, где публикует самую актуальную информацию, проводит прямые эфиры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» проводился по инициативе «Единой России» в рамках партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД», координатором которых является Анастасия Денисенко. Заявки принимались на сайте moydom.er.ru в четырех номинациях: От Курганской области было подано 27 заявок. Лучшими стали: — «Самый дружный дом»: — «Лучший двор»: — «Лучший подъезд»: — «Самый энергоэффективный дом»: «Мы поздравили не только победителей, но и отметили всех участников, поскольку каждый старался, объединял всех соседей, просил друзей и родных проголосовать и поддержать их. Нам важно, чтобы как можно больше зауральцев было вовлечено не только к участию в конкурсе, но и в целом к участию в жизни своего двора, города, области. И вот, проводя подобные конкурсы, мы еще и показываем нашему подрастающему поколению, что надо дружить, что надо общаться, что надо помогать ближнему», — отметила координатор проекта «Школа грамотного потребителя» в Курганской области Анастасия Денисенко. По словам координатора, каждый месяц года в проекте отведен для определенной деятельности. Так, например, активисты проекта начинают год с мониторинга работы управляющих организаций по содержанию и уборке придомовых территорий от снега. На протяжении 6 месяцев на площадке партии «Единая Россия» проходил цикл обучающих семинаров по ЖКХ для жителей многоквартирных домов с привлечением экспертного сообщества, специалистов ресурсоснабжающих организаций. По окончанию курса обучения зауральцам выданы сертификаты участников. В мае проводился традиционный масштабный фестиваль «Международный день соседей». В 2023 году — это более двухсот участников. Летний период работы проекта — это праздники во дворах жителей с привлечением ведущих, аниматоров, танцевальных и музыкальных групп. Для оперативного взаимодействия с активистами проекта Анастасия Денисенко создала телеграмм-канал, где публикует самую актуальную информацию, проводит прямые эфиры.