21 декабря 2023

В Кургане «Единая Россия» наградила победителей всероссийского конкурса «Лучший дом, лучший двор»

В Курганской области прошло итоговое событие «Школы грамотного потребителя»
© Служба новостей «URA.RU»
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На конкурсе выбирали лучший двор, подъезд, а также самые дружные и энергоэффективные дома
На конкурсе выбирали лучший двор, подъезд, а также самые дружные и энергоэффективные дома Фото:

Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» проводился по инициативе «Единой России» в рамках партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД», координатором которых является Анастасия Денисенко. Заявки принимались на сайте moydom.er.ru в четырех номинациях:

  • «Лучший двор» (благоустройство двора и усилия жителей по его созданию);
  • «Самый дружный дом» (истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей);
  • «Лучший подъезд» (качество работ и усилия жителей по его обустройству);
  • «Самый энергоэффективный дом» (реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).
Фото:

От Курганской области было подано 27 заявок. Лучшими стали:

— «Самый дружный дом»:

  • 3 место: г. Курган, ул. Чернореченская, 105;
  • 2 место: г. Петухово, ул. Кулишева, 10;
  • 1 место: г. Курган, 2 микрорайон, 20.

— «Лучший двор»:

  • 3 место: г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 7;
  • 2 место: г. Курган, 2 микрорайон дом 12;
  • 1 место: г. Курган, ул. Чернореченская, 119.

— «Лучший подъезд»:

  • 2 место: г. Курган, ул. К. Маркса, 107А;
  • 1 место: г. Курган Сергея Васильева, 6.

— «Самый энергоэффективный дом»:

  • 3 место: г. Курган, ул. К. Маркса, 107А.
  • 2 место: г. Курган, 2-й микрорайон, 9;
  • 1 место: г. Курган, ул. Чернореченская, 119.

«Мы поздравили не только победителей, но и отметили всех участников, поскольку каждый старался, объединял всех соседей, просил друзей и родных проголосовать и поддержать их. Нам важно, чтобы как можно больше зауральцев было вовлечено не только к участию в конкурсе, но и в целом к участию в жизни своего двора, города, области. И вот, проводя подобные конкурсы, мы еще и показываем нашему подрастающему поколению, что надо дружить, что надо общаться, что надо помогать ближнему», — отметила координатор проекта «Школа грамотного потребителя» в Курганской области Анастасия Денисенко.

Фото:

По словам координатора, каждый месяц года в проекте отведен для определенной деятельности. Так, например, активисты проекта начинают год с мониторинга работы управляющих организаций по содержанию и уборке придомовых территорий от снега.

На протяжении 6 месяцев на площадке партии «Единая Россия» проходил цикл обучающих семинаров по ЖКХ для жителей многоквартирных домов с привлечением экспертного сообщества, специалистов ресурсоснабжающих организаций. По окончанию курса обучения зауральцам выданы сертификаты участников.

В мае проводился традиционный масштабный фестиваль «Международный день соседей». В 2023 году — это более двухсот участников. Летний период работы проекта — это праздники во дворах жителей с привлечением ведущих, аниматоров, танцевальных и музыкальных групп.

Для оперативного взаимодействия с активистами проекта Анастасия Денисенко создала телеграмм-канал, где публикует самую актуальную информацию, проводит прямые эфиры.

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Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» проводился по инициативе «Единой России» в рамках партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД», координатором которых является Анастасия Денисенко. Заявки принимались на сайте moydom.er.ru в четырех номинациях: От Курганской области было подано 27 заявок. Лучшими стали: — «Самый дружный дом»: — «Лучший двор»: — «Лучший подъезд»: — «Самый энергоэффективный дом»: «Мы поздравили не только победителей, но и отметили всех участников, поскольку каждый старался, объединял всех соседей, просил друзей и родных проголосовать и поддержать их. Нам важно, чтобы как можно больше зауральцев было вовлечено не только к участию в конкурсе, но и в целом к участию в жизни своего двора, города, области. И вот, проводя подобные конкурсы, мы еще и показываем нашему подрастающему поколению, что надо дружить, что надо общаться, что надо помогать ближнему», — отметила координатор проекта «Школа грамотного потребителя» в Курганской области Анастасия Денисенко. По словам координатора, каждый месяц года в проекте отведен для определенной деятельности. Так, например, активисты проекта начинают год с мониторинга работы управляющих организаций по содержанию и уборке придомовых территорий от снега. На протяжении 6 месяцев на площадке партии «Единая Россия» проходил цикл обучающих семинаров по ЖКХ для жителей многоквартирных домов с привлечением экспертного сообщества, специалистов ресурсоснабжающих организаций. По окончанию курса обучения зауральцам выданы сертификаты участников. В мае проводился традиционный масштабный фестиваль «Международный день соседей». В 2023 году — это более двухсот участников. Летний период работы проекта — это праздники во дворах жителей с привлечением ведущих, аниматоров, танцевальных и музыкальных групп. Для оперативного взаимодействия с активистами проекта Анастасия Денисенко создала телеграмм-канал, где публикует самую актуальную информацию, проводит прямые эфиры.
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