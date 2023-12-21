В Кургане «Единая Россия» наградила победителей всероссийского конкурса «Лучший дом, лучший двор»

Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» проводился по инициативе «Единой России» в рамках партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД», координатором которых является Анастасия Денисенко. Заявки принимались на сайте moydom.er.ru в четырех номинациях:
- «Лучший двор» (благоустройство двора и усилия жителей по его созданию);
- «Самый дружный дом» (истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей);
- «Лучший подъезд» (качество работ и усилия жителей по его обустройству);
- «Самый энергоэффективный дом» (реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).
От Курганской области было подано 27 заявок. Лучшими стали:
— «Самый дружный дом»:
- 3 место: г. Курган, ул. Чернореченская, 105;
- 2 место: г. Петухово, ул. Кулишева, 10;
- 1 место: г. Курган, 2 микрорайон, 20.
— «Лучший двор»:
- 3 место: г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 7;
- 2 место: г. Курган, 2 микрорайон дом 12;
- 1 место: г. Курган, ул. Чернореченская, 119.
— «Лучший подъезд»:
- 2 место: г. Курган, ул. К. Маркса, 107А;
- 1 место: г. Курган Сергея Васильева, 6.
— «Самый энергоэффективный дом»:
- 3 место: г. Курган, ул. К. Маркса, 107А.
- 2 место: г. Курган, 2-й микрорайон, 9;
- 1 место: г. Курган, ул. Чернореченская, 119.
«Мы поздравили не только победителей, но и отметили всех участников, поскольку каждый старался, объединял всех соседей, просил друзей и родных проголосовать и поддержать их. Нам важно, чтобы как можно больше зауральцев было вовлечено не только к участию в конкурсе, но и в целом к участию в жизни своего двора, города, области. И вот, проводя подобные конкурсы, мы еще и показываем нашему подрастающему поколению, что надо дружить, что надо общаться, что надо помогать ближнему», — отметила координатор проекта «Школа грамотного потребителя» в Курганской области Анастасия Денисенко.
По словам координатора, каждый месяц года в проекте отведен для определенной деятельности. Так, например, активисты проекта начинают год с мониторинга работы управляющих организаций по содержанию и уборке придомовых территорий от снега.
На протяжении 6 месяцев на площадке партии «Единая Россия» проходил цикл обучающих семинаров по ЖКХ для жителей многоквартирных домов с привлечением экспертного сообщества, специалистов ресурсоснабжающих организаций. По окончанию курса обучения зауральцам выданы сертификаты участников.
В мае проводился традиционный масштабный фестиваль «Международный день соседей». В 2023 году — это более двухсот участников. Летний период работы проекта — это праздники во дворах жителей с привлечением ведущих, аниматоров, танцевальных и музыкальных групп.
Для оперативного взаимодействия с активистами проекта Анастасия Денисенко создала телеграмм-канал, где публикует самую актуальную информацию, проводит прямые эфиры.
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