Аэропорт Салехарда откроет зону кратковременной посадки и высадки пассажиров

22 декабря 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Зона кратковременной посадки и высадки заработает 25 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU В аэропорту Салехарда (ЯНАО) с 25 декабря заработает зона кратковременной посадки и высадки пассажиров. Бесплатное время нахождения в этой зоне составит 15 минут, сообщается на официальном сайте аэропорта. «В аэропорту Салехарда с 25 декабря начнет работу зона кратковременной посадки/высадки пассажиров с ограничением по времени. <…> 15 минут нахождения в зоне посадки/высадки — бесплатно», — написано на сайте. В случае, когда остановка составила более 15 минут, придется оплатить пени в соответствии с прейскурантом. Лица с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться правом нахождения в этой зоне без дополнительных вложений.

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) с 25 декабря заработает зона кратковременной посадки и высадки пассажиров. Бесплатное время нахождения в этой зоне составит 15 минут, сообщается на официальном сайте аэропорта. «В аэропорту Салехарда с 25 декабря начнет работу зона кратковременной посадки/высадки пассажиров с ограничением по времени. <…> 15 минут нахождения в зоне посадки/высадки — бесплатно», — написано на сайте. В случае, когда остановка составила более 15 минут, придется оплатить пени в соответствии с прейскурантом. Лица с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться правом нахождения в этой зоне без дополнительных вложений.