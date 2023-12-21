21 декабря 2023

Аэропорт Салехарда откроет зону кратковременной посадки и высадки пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, трап самолета
Зона кратковременной посадки и высадки заработает 25 декабря Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) с 25 декабря заработает зона кратковременной посадки и высадки пассажиров. Бесплатное время нахождения в этой зоне составит 15 минут, сообщается на официальном сайте аэропорта.

«В аэропорту Салехарда с 25 декабря начнет работу зона кратковременной посадки/высадки пассажиров с ограничением по времени. <…> 15 минут нахождения в зоне посадки/высадки — бесплатно», — написано на сайте.

В случае, когда остановка составила более 15 минут, придется оплатить пени в соответствии с прейскурантом. Лица с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться правом нахождения в этой зоне без дополнительных вложений.

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) с 25 декабря заработает зона кратковременной посадки и высадки пассажиров. Бесплатное время нахождения в этой зоне составит 15 минут, сообщается на официальном сайте аэропорта. «В аэропорту Салехарда с 25 декабря начнет работу зона кратковременной посадки/высадки пассажиров с ограничением по времени. <…> 15 минут нахождения в зоне посадки/высадки — бесплатно», — написано на сайте. В случае, когда остановка составила более 15 минут, придется оплатить пени в соответствии с прейскурантом. Лица с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться правом нахождения в этой зоне без дополнительных вложений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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