Аэропорт Салехарда откроет зону кратковременной посадки и высадки пассажиров

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) с 25 декабря заработает зона кратковременной посадки и высадки пассажиров. Бесплатное время нахождения в этой зоне составит 15 минут, сообщается на официальном сайте аэропорта.
«В аэропорту Салехарда с 25 декабря начнет работу зона кратковременной посадки/высадки пассажиров с ограничением по времени. <…> 15 минут нахождения в зоне посадки/высадки — бесплатно», — написано на сайте.
В случае, когда остановка составила более 15 минут, придется оплатить пени в соответствии с прейскурантом. Лица с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться правом нахождения в этой зоне без дополнительных вложений.
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