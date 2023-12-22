Курганские власти определились с размером выплат семьям бойцов СВО

Семьи участников СВО получат адресную помощь от правительства Курганской области

Правительство региона регулярно оказывает помощь участникам СВО и их семьям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области семьи участников спецоперации получат адресную помощь на ремонт кровли, установку газового и электрооборудования и другие нужды. Размер выплат составляет от 10 до 70 тысяч рублей, указано в постановлении правительства.

«Утвердить порядок оказания адресной помощи гражданам РФ, принимающим участие в спецоперации, и их семьям за счет средств областного бюджета <…>. Размер выплат определяется исходя из стоимости товаров, работ и услуг», — написано в документе.

На проектирование, строительство и установку газового оборудования можно получить 70 тысяч рублей. На ремонт кровли — 30 тысяч. Столько же дадут на проведение либо ремонт водопровода. Замену или ремонт электрооборудования оценили в 20 тысяч. Размер адресной поддержки на неотложные нужды составляет 10 тысяч рублей.

Для получения помощи курганцам следует обратиться в организацию социального обслуживания по месту жительства. Заявки будут приниматься до 28 декабря текущего года.

По словам главы Курганской области Вадима Шумкова, материальная поддержка военнослужащим и их семьям оказывается с начала проведения спецоперации. Командой губернатора принято решение выплачивать по одному млн рублей семьям погибших курганских бойцов. Регион при участии Шумкова оперативной подключился к сбору и отправке грузов на передовую. Губернатор принял решение о награждении особо отличившихся тружеников тыла, которые помогают фронту. Правительством организована всесторонняя поддержка семей участников спецоперации. В канун Нового года Шумков лично поздравил первоклассницу, отец которой погиб на СВО.