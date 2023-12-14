Шумков передаст новогодние подарки детям бойцов СВО, школьникам из ЛНР и сиротам

14 декабря 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Команда Шумкова подготовит порядка 13 тысяч подарков к Новому году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Курганской области раздаст подарки к Новому году детям бойцов спецоперации, школьникам подшефной территории ЛНР, сиротам, инвалидам, ветеранам ВОВ и другим категориям граждан. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков. «По традиции к Новому году готовим подарки нашим землякам, которые нуждаются в особой заботе и поддержке. Это наши ребятишки из семей участников СВО, военнослужащие базирующейся в Курганской области части, дети-инвалиды, сироты, ребятишки из Краснодона, ветераны ВОВ, инвалиды боевых действий, бойцы, которые приедут в отпуск с передовой», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Шумков поручил своей команде сформировать более 13 тысяч подарков. Также в канун предстоящих праздников к отправке готовится посылка на передовую, куда помимо необходимых фронту вещей пошлют новогодние подарки от правительства и семей военнослужащих.

Правительство Курганской области раздаст подарки к Новому году детям бойцов спецоперации, школьникам подшефной территории ЛНР, сиротам, инвалидам, ветеранам ВОВ и другим категориям граждан. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков. «По традиции к Новому году готовим подарки нашим землякам, которые нуждаются в особой заботе и поддержке. Это наши ребятишки из семей участников СВО, военнослужащие базирующейся в Курганской области части, дети-инвалиды, сироты, ребятишки из Краснодона, ветераны ВОВ, инвалиды боевых действий, бойцы, которые приедут в отпуск с передовой», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Шумков поручил своей команде сформировать более 13 тысяч подарков. Также в канун предстоящих праздников к отправке готовится посылка на передовую, куда помимо необходимых фронту вещей пошлют новогодние подарки от правительства и семей военнослужащих.