Шумков передаст новогодние подарки детям бойцов СВО, школьникам из ЛНР и сиротам

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Команда Шумкова подготовит порядка 13 тысяч подарков к Новому году Фото:

Правительство Курганской области раздаст подарки к Новому году детям бойцов спецоперации, школьникам подшефной территории ЛНР, сиротам, инвалидам, ветеранам ВОВ и другим категориям граждан. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков.

«По традиции к Новому году готовим подарки нашим землякам, которые нуждаются в особой заботе и поддержке. Это наши ребятишки из семей участников СВО, военнослужащие базирующейся в Курганской области части, дети-инвалиды, сироты, ребятишки из Краснодона, ветераны ВОВ, инвалиды боевых действий, бойцы, которые приедут в отпуск с передовой», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Шумков поручил своей команде сформировать более 13 тысяч подарков. Также в канун предстоящих праздников к отправке готовится посылка на передовую, куда помимо необходимых фронту вещей пошлют новогодние подарки от правительства и семей военнослужащих.

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Правительство Курганской области раздаст подарки к Новому году детям бойцов спецоперации, школьникам подшефной территории ЛНР, сиротам, инвалидам, ветеранам ВОВ и другим категориям граждан. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков. «По традиции к Новому году готовим подарки нашим землякам, которые нуждаются в особой заботе и поддержке. Это наши ребятишки из семей участников СВО, военнослужащие базирующейся в Курганской области части, дети-инвалиды, сироты, ребятишки из Краснодона, ветераны ВОВ, инвалиды боевых действий, бойцы, которые приедут в отпуск с передовой», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Шумков поручил своей команде сформировать более 13 тысяч подарков. Также в канун предстоящих праздников к отправке готовится посылка на передовую, куда помимо необходимых фронту вещей пошлют новогодние подарки от правительства и семей военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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