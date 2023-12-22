В Тюменской области ограничено движение по трассе из-за смертельного ДТП

Под Заводоуковском (Тюменская область) на трассе Тюмень-Омск столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек. Сотрудники ГИБДД ограничили движение на автодороге и осуществляют регулировку в ручном режиме.
«Из-за ДТП ограничено движение на 111-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском. Здесь столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. Пока известно об одном погибшем», — сообщается в telegram-канале областного ГИБДД.
В ведомстве также сообщают об еще одном пострадавшем. На трассе организовано реверсивное движение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.