В Тюменской области ограничено движение по трассе из-за смертельного ДТП

В ГИБДД сообщают об одном погибшем и одном пострадавшем в результате ДТП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Под Заводоуковском (Тюменская область) на трассе Тюмень-Омск столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек. Сотрудники ГИБДД ограничили движение на автодороге и осуществляют регулировку в ручном режиме.

«Из-за ДТП ограничено движение на 111-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском. Здесь столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. Пока известно об одном погибшем», — сообщается в telegram-канале областного ГИБДД.

В ведомстве также сообщают об еще одном пострадавшем. На трассе организовано реверсивное движение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.