22 декабря 2023

В Тюменской области ограничено движение по трассе из-за смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД сообщают об одном погибшем и одном пострадавшем в результате ДТП Фото:

Под Заводоуковском (Тюменская область) на трассе Тюмень-Омск столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек. Сотрудники ГИБДД ограничили движение на автодороге и осуществляют регулировку в ручном режиме.

«Из-за ДТП ограничено движение на 111-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском. Здесь столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. Пока известно об одном погибшем», — сообщается в telegram-канале областного ГИБДД.

В ведомстве также сообщают об еще одном пострадавшем. На трассе организовано реверсивное движение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Под Заводоуковском (Тюменская область) на трассе Тюмень-Омск столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб один человек. Сотрудники ГИБДД ограничили движение на автодороге и осуществляют регулировку в ручном режиме. «Из-за ДТП ограничено движение на 111-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском. Здесь столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. Пока известно об одном погибшем», — сообщается в telegram-канале областного ГИБДД. В ведомстве также сообщают об еще одном пострадавшем. На трассе организовано реверсивное движение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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