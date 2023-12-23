23 декабря 2023
22 декабря 2023

Курганский сценарист Морозенко анонсировал премьеру фильма «Холоп-2». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера сериала "Наследие" в кинотеатре тц Пассаж. Екатеринбург, кинотеатр
Скоро на экраны выйдет продолжение фильма «Холоп» Фото:

Сценарист Антон Морозенко, который родился в Кургане, пригласил зрителей прийти на показ продолжения фильма «Холоп». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 января 2024 года ждем всех в кино! Фильм получился. Не вру», — сообщил Морозенко в посте.

Комедия «Холоп» стала одной из самых кассовых в России. Фильм заработал в прокате 3 млрд 82 млн рублей. Этот рекорд смог побить только кинофильм «Чебурашка», который собрал в прокате 3 млрд 90 млн рублей.

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Сценарист Антон Морозенко, который родился в Кургане, пригласил зрителей прийти на показ продолжения фильма «Холоп». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С 1 января 2024 года ждем всех в кино! Фильм получился. Не вру», — сообщил Морозенко в посте. Комедия «Холоп» стала одной из самых кассовых в России. Фильм заработал в прокате 3 млрд 82 млн рублей. Этот рекорд смог побить только кинофильм «Чебурашка», который собрал в прокате 3 млрд 90 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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