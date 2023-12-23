Курганский сценарист Морозенко анонсировал премьеру фильма «Холоп-2». Видео

24 декабря 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Скоро на экраны выйдет продолжение фильма «Холоп» Фото: Размик Закарян © URA.RU Сценарист Антон Морозенко, который родился в Кургане, пригласил зрителей прийти на показ продолжения фильма «Холоп». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С 1 января 2024 года ждем всех в кино! Фильм получился. Не вру», — сообщил Морозенко в посте. Комедия «Холоп» стала одной из самых кассовых в России. Фильм заработал в прокате 3 млрд 82 млн рублей. Этот рекорд смог побить только кинофильм «Чебурашка», который собрал в прокате 3 млрд 90 млн рублей.

Сценарист Антон Морозенко, который родился в Кургане, пригласил зрителей прийти на показ продолжения фильма «Холоп». Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С 1 января 2024 года ждем всех в кино! Фильм получился. Не вру», — сообщил Морозенко в посте. Комедия «Холоп» стала одной из самых кассовых в России. Фильм заработал в прокате 3 млрд 82 млн рублей. Этот рекорд смог побить только кинофильм «Чебурашка», который собрал в прокате 3 млрд 90 млн рублей.