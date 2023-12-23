Вильфанд предупредил об экстремально теплой погоде в Курганской области

На всем Урале и в Курганской области в ближайшую неделю ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В течение рабочих дней недели экстремально теплая погода будет на Урале. В Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов тепла», — передает ТАСС слова Вильфанда. Это выше климатической нормы на 12-15 градусов.
Ранее 23 декабря мэр Кургана Елена Ситникова предупредила жителей о том, что в области из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям следует учитывать дорожные условия при поездках. Туман появился из-за резкого потепления.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.