23 декабря 2023
22 декабря 2023

Вильфанд предупредил об экстремально теплой погоде в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области ожидается необычно теплая погода Фото:

На всем Урале и в Курганской области в ближайшую неделю ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение рабочих дней недели экстремально теплая погода будет на Урале. В Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов тепла», — передает ТАСС слова Вильфанда. Это выше климатической нормы на 12-15 градусов.

Ранее 23 декабря мэр Кургана Елена Ситникова предупредила жителей о том, что в области из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям следует учитывать дорожные условия при поездках. Туман появился из-за резкого потепления.

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На всем Урале и в Курганской области в ближайшую неделю ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В течение рабочих дней недели экстремально теплая погода будет на Урале. В Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов тепла», — передает ТАСС слова Вильфанда. Это выше климатической нормы на 12-15 градусов. Ранее 23 декабря мэр Кургана Елена Ситникова предупредила жителей о том, что в области из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям следует учитывать дорожные условия при поездках. Туман появился из-за резкого потепления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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