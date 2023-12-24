СК ЯНАО начал проверку по обнаруженному в палатке трупу рыбака

25 декабря 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Следственные органы устанавливают причины гибели мужчины Фото: Илья Московец © URA.RU Следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО начало доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в рыбацкой палатке. Об этом сообщила пресс-служба окружного окружного ведомства. «В ходе установления обстоятельств гибели мужчины установлено, что трое местных жителей выехали на рыбалку. После распития спиртного, двое из них заночевали в палатке. Утром третий участник, ночевавший отдельно в автомобиле, обнаружил одного мужчину без признаков жизни, а второго, 1979 года рождения, в бессознательном состоянии», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК. Происшествие произошло 24 декабря на территории Пуровского района (ЯНАО). По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО начало доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в рыбацкой палатке. Об этом сообщила пресс-служба окружного окружного ведомства. «В ходе установления обстоятельств гибели мужчины установлено, что трое местных жителей выехали на рыбалку. После распития спиртного, двое из них заночевали в палатке. Утром третий участник, ночевавший отдельно в автомобиле, обнаружил одного мужчину без признаков жизни, а второго, 1979 года рождения, в бессознательном состоянии», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК. Происшествие произошло 24 декабря на территории Пуровского района (ЯНАО). По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.