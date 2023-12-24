24 декабря 2023
23 декабря 2023

СК ЯНАО начал проверку по обнаруженному в палатке трупу рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственные органы устанавливают причины гибели мужчины Фото:

Следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО начало доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в рыбацкой палатке. Об этом сообщила пресс-служба окружного окружного ведомства.

«В ходе установления обстоятельств гибели мужчины установлено, что трое местных жителей выехали на рыбалку. После распития спиртного, двое из них заночевали в палатке. Утром третий участник, ночевавший отдельно в автомобиле, обнаружил одного мужчину без признаков жизни, а второго, 1979 года рождения, в бессознательном состоянии», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК.

Происшествие произошло 24 декабря на территории Пуровского района (ЯНАО). По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

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Следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО начало доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в рыбацкой палатке. Об этом сообщила пресс-служба окружного окружного ведомства. «В ходе установления обстоятельств гибели мужчины установлено, что трое местных жителей выехали на рыбалку. После распития спиртного, двое из них заночевали в палатке. Утром третий участник, ночевавший отдельно в автомобиле, обнаружил одного мужчину без признаков жизни, а второго, 1979 года рождения, в бессознательном состоянии», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК. Происшествие произошло 24 декабря на территории Пуровского района (ЯНАО). По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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