СК ЯНАО начал проверку по обнаруженному в палатке трупу рыбака

Следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО начало доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в рыбацкой палатке. Об этом сообщила пресс-служба окружного окружного ведомства.
«В ходе установления обстоятельств гибели мужчины установлено, что трое местных жителей выехали на рыбалку. После распития спиртного, двое из них заночевали в палатке. Утром третий участник, ночевавший отдельно в автомобиле, обнаружил одного мужчину без признаков жизни, а второго, 1979 года рождения, в бессознательном состоянии», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК.
Происшествие произошло 24 декабря на территории Пуровского района (ЯНАО). По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
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