Сколько денег заработают тюменцы на Дедах Морозах

Тюменцы заработают десятки тысяч рублей на поздравлениях и костюмах Деда Мороза

25 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Стоимость самого дорогого комплекта одежды составляет 30 тысяч рублей, поздравления — от 12 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюмени в преддверии Нового года активно продают костюмы Деда Мороза и поздравления от сказочных героев. Такие предложения размещены на одном из сервисов бесплатных объявлений. Стоимость самого дорогого комплекта одежды составляет 30 тысяч рублей, поздравления — от 12 тысяч. «Новогодний комплект Деда Мороза и Снегурочки. Размер Деда Мороза — 50, а Снегурочки — 46. В наборе костюм, варежки, пояс, борода и парик, шапка. У Снегурочки — костюм, шапка, варежки и пояс + новогодний мешок и сапог для подарков. Цена — 30 тысяч рублей», — указано в объявлении. Средняя стоимость костюма новогоднего персонажа составляет 7 тысяч рублей. Стоимость самого дорогого поздравления от Деда Мороза начинается от 12 тысяч рублей. Ближе к датам праздника цена вырастет до 15-20 тысяч. За эту сумму аниматоры предлагают устроить шоу-программу с оленями. Помимо этого, другие жители за меньшую цену поздравят с Новым годом, забравшись в дом через окно, или приехав на снегоходе. Средняя цена за тридцатиминутную программу составляет 4 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предлагают за две недели продажи елок заработать до 100 тысяч рублей. Среди основных требований к работникам — умение разговаривать и продавать.

Жители Тюмени в преддверии Нового года активно продают костюмы Деда Мороза и поздравления от сказочных героев. Такие предложения размещены на одном из сервисов бесплатных объявлений. Стоимость самого дорогого комплекта одежды составляет 30 тысяч рублей, поздравления — от 12 тысяч. «Новогодний комплект Деда Мороза и Снегурочки. Размер Деда Мороза — 50, а Снегурочки — 46. В наборе костюм, варежки, пояс, борода и парик, шапка. У Снегурочки — костюм, шапка, варежки и пояс + новогодний мешок и сапог для подарков. Цена — 30 тысяч рублей», — указано в объявлении. Средняя стоимость костюма новогоднего персонажа составляет 7 тысяч рублей. Стоимость самого дорогого поздравления от Деда Мороза начинается от 12 тысяч рублей. Ближе к датам праздника цена вырастет до 15-20 тысяч. За эту сумму аниматоры предлагают устроить шоу-программу с оленями. Помимо этого, другие жители за меньшую цену поздравят с Новым годом, забравшись в дом через окно, или приехав на снегоходе. Средняя цена за тридцатиминутную программу составляет 4 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предлагают за две недели продажи елок заработать до 100 тысяч рублей. Среди основных требований к работникам — умение разговаривать и продавать.