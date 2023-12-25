25 декабря 2023

Глава депздрава Сигидаев удивился очереди к детскому неврологу с ожидаем в год

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, детская поликлиника, врач, мед работник
Курганцы пожаловались на очередь к детскому неврологу Фото:

В Кургане маму ребенка, которому требует консультация невролога, предупредили, что ждать очереди придется около года. Об этом женщина написала в группу ЦУР во «ВКонтакте» на прямой эфир с директором департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым, передает корреспондент URA.RU. Чиновник удивился и обещал разобраться.

«Нейрохирург назначил лечение ребенку под контролем невролога, встали на очередь, чтобы записаться к неврологу, но нас предупредили, что очередь подойдет примерно через год!

Лечение необходимо сейчас, а к врачу попадем только через год! Что это вообще такое?», — написала Ольга Плеханова.

Сигидаев попросил данные автора вопроса, чтобы разобраться в ситуации. «По моим данным такого нет. Официально готов ответить, разберемся. Призываю, чтобы и обратная связь была, чтобы мама пояснила», — отметил он. Чиновник сообщил, что в 2023 году в детскую поликлинику Кургана трудоустроен невролог из Амурской области. 29 декабря заканчивает обучение еще один специалист, который приступит к работе в детской поликлинике. В 2024 году ожидается трудоустройство еще двух неврологов. «Напоминаю, что к неврологу запись осуществляется по принципу врач-врач. Это узкий специалист, к которому надо обращаться через педиатра», — уточнил Сигидаев.

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В Кургане маму ребенка, которому требует консультация невролога, предупредили, что ждать очереди придется около года. Об этом женщина написала в группу ЦУР во «ВКонтакте» на прямой эфир с директором департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым, передает корреспондент URA.RU. Чиновник удивился и обещал разобраться. «Нейрохирург назначил лечение ребенку под контролем невролога, встали на очередь, чтобы записаться к неврологу, но нас предупредили, что очередь подойдет примерно через год! Лечение необходимо сейчас, а к врачу попадем только через год! Что это вообще такое?», — написала Ольга Плеханова. Сигидаев попросил данные автора вопроса, чтобы разобраться в ситуации. «По моим данным такого нет. Официально готов ответить, разберемся. Призываю, чтобы и обратная связь была, чтобы мама пояснила», — отметил он. Чиновник сообщил, что в 2023 году в детскую поликлинику Кургана трудоустроен невролог из Амурской области. 29 декабря заканчивает обучение еще один специалист, который приступит к работе в детской поликлинике. В 2024 году ожидается трудоустройство еще двух неврологов. «Напоминаю, что к неврологу запись осуществляется по принципу врач-врач. Это узкий специалист, к которому надо обращаться через педиатра», — уточнил Сигидаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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