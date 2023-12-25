Курганские отделения «Почты России» будут работать в новогодние праздники

Отделения «Почты России» в Курганской области будут работать со 2 по 8 января в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтовой компании.
«Все почтовые отделения в Курганской области будут работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января в обычном режиме. 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. 31 и 1 января в курганских отделениях «Почты России» будут выходными днями, как и по всей стране.
Некоторые сельские отделения для бесперебойного и своевременного получения пенсий и пособий, а также отправлений почты могут работать по другому графику. Жителей Курганской области просят уточнять актуальное расписание графика работы отделений на сайте или мобильном приложении почты.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.