25 декабря 2023

Курганские отделения «Почты России» будут работать в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
«Почта России» будет работать в праздничные дни Фото:

Отделения «Почты России» в Курганской области будут работать со 2 по 8 января в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтовой компании.

«Все почтовые отделения в Курганской области будут работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января в обычном режиме. 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. 31 и 1 января в курганских отделениях «Почты России» будут выходными днями, как и по всей стране.

Некоторые сельские отделения для бесперебойного и своевременного получения пенсий и пособий, а также отправлений почты могут работать по другому графику. Жителей Курганской области просят уточнять актуальное расписание графика работы отделений на сайте или мобильном приложении почты.

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Отделения «Почты России» в Курганской области будут работать со 2 по 8 января в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтовой компании. «Все почтовые отделения в Курганской области будут работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января в обычном режиме. 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. 31 и 1 января в курганских отделениях «Почты России» будут выходными днями, как и по всей стране. Некоторые сельские отделения для бесперебойного и своевременного получения пенсий и пособий, а также отправлений почты могут работать по другому графику. Жителей Курганской области просят уточнять актуальное расписание графика работы отделений на сайте или мобильном приложении почты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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