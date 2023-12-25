Общество ЖКХ и Городская среда В центре Тюмени перекроют дорогу. Карта 26 декабря 2023 в 16:12 Размер текста - 17 + Движение закроют на участке улицы Семакова (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Тюмени 27 декабря перекроют участок улицы Семакова из-за разбора башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Информационное сообщение! ?В связи с производством работ по демонтажу башенного крана при строительстве главного учебно-лабораторный корпуса ФГАОУ ВО „ТюмГУ“ 27 декабря будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Семакова на участке от ул. Республики до ул. Володарского», — рассказали в мэрии. Объехать перекрытие можно через улицы Кирова, Володарского и Республики. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Фото: администрация Тюмени, https://www.tyumen-city.ru/sobitii/society/119993/ В центре Тюмени 27 декабря перекроют участок улицы Семакова из-за разбора башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Информационное сообщение! ?В связи с производством работ по демонтажу башенного крана при строительстве главного учебно-лабораторный корпуса ФГАОУ ВО „ТюмГУ“ 27 декабря будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Семакова на участке от ул. Республики до ул. Володарского», — рассказали в мэрии. Объехать перекрытие можно через улицы Кирова, Володарского и Республики. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям