25 декабря 2023

В центре Тюмени перекроют дорогу. Карта

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Дорожные работы на улице Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, объезд, перекрытие дороги, улица серафимы дерябиной
Движение закроют на участке улицы Семакова (архивное фото) Фото:

В центре Тюмени 27 декабря перекроют участок улицы Семакова из-за разбора башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Информационное сообщение! ?В связи с производством работ по демонтажу башенного крана при строительстве главного учебно-лабораторный корпуса ФГАОУ ВО „ТюмГУ“ 27 декабря будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Семакова на участке от ул. Республики до ул. Володарского», — рассказали в мэрии.

Объехать перекрытие можно через улицы Кирова, Володарского и Республики. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.

Фото:

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В центре Тюмени 27 декабря перекроют участок улицы Семакова из-за разбора башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Информационное сообщение! ?В связи с производством работ по демонтажу башенного крана при строительстве главного учебно-лабораторный корпуса ФГАОУ ВО „ТюмГУ“ 27 декабря будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Семакова на участке от ул. Республики до ул. Володарского», — рассказали в мэрии. Объехать перекрытие можно через улицы Кирова, Володарского и Республики. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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