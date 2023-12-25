Движение закроют на участке улицы Семакова (архивное фото)
В центре Тюмени 27 декабря перекроют участок улицы Семакова из-за разбора башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Информационное сообщение! ?В связи с производством работ по демонтажу башенного крана при строительстве главного учебно-лабораторный корпуса ФГАОУ ВО „ТюмГУ“ 27 декабря будет прекращено движение на автомобильной дороге по ул. Семакова на участке от ул. Республики до ул. Володарского», — рассказали в мэрии.
Объехать перекрытие можно через улицы Кирова, Володарского и Республики. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.
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