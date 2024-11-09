Что такое «линия Суровикина», которую «похвалил» Порошенко

Порошенко обозначил главную ошибку Украины и припомнил «линию Суровикина»

09 ноября 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Линия обороны разработана с учетом ее возможного расширения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ смогли выполнить главную задачу на 2023 год — сорвать контрнаступление ВСУ — благодаря грамотно выстроенной обороне, говорят военные эксперты и участники СВО. Ключевую роль, по их словам, в этом сыграла линия обороны, выстроенная генералом Сергеем Суровикиным. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что главной ошибкой Киева было то, что украинские чиновники не дали команду окапываться и строить фортификации. Он противопоставил бездействие Украины дальновидности ВС РФ и ее «линии Суровикина». URA.RU рассказывает все, что о ней известно: историю создания, принцип работы и то, как именно она сдержала силы противника. История создания «линии Суровикина» Идея о создании единой системы обороны появилась у генерала Сергея Суровикина летом прошлого года, когда он руководил южной группировкой войск СВО, объясняют знакомые с ходом ее строительства источники URA.RU. Бывший командующий Суровикина, генерал-полковник Валерий Марченков сообщил, что он предвидел действия украинцев, поэтому предложил сократить протяженность фронта и пересмотреть стратегию обороны. Командование ее одобрило, и уже в августе 2022-го «линия Суровикина» появилась на запорожском направлении. Затем работы велись по Южно-Донецкому, Лисичанскому, Лиманскому, Купянскому и Днепровскому направлениям. Для строительства линии обороны Сергей Суровикин использовал полученный ранее опыт Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ При строительстве оборонительных сооружений был выбран нестандартный принцип — рокадно-линейный, т. е. рассчитанный на максимальную мобильность войск, объясняют собеседники URA.RU из числа военных. Он подразумевает равномерное распределение сил и их переброску по рокадам (фронтовым дорогам) на слабые места. Рубежи располагаются под углом до 90 градусов к фронту, что делает оборону изолированной для противника по направлениям и не дает возможности маневра и развития в случае вклинения или прорыва. Для ее создания использовался опыт прошлых войн и вооруженных конфликтов, в которых участвовала Россия, а также различных операций на Ближнем Востоке — в частности в Сирии, где служил Суровикин. «Это персидский стиль организации обороны и контроля территории, применяемый „Корпусом стражей исламской революции“ по опыту действий войск под руководством Хаджа Касема Сулеймани в Сирии», — дополняют собеседники агентства. «Эта оборона построена вопреки всем правилам военной науки. Она имеет возможность ведения как оборонительных действий, так и возможность проведения локальных контрнаступательных ударов с ограниченными целями. Ровно это мы сейчас и наблюдаем на купянском, лисичанском, соледаро-бахмутском и донецком (в Авдеевке и Марьинке) направлениях», — обратили внимание спикеры. Карта: URA.RU Как устроена линия обороны Новость по теме Генерал Липовой: рубежи обороны, созданные Суровикиным, помогли в отражении наступления ВСУ «Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов, называемых «зубьями дракона», а также рвов, окопов и укреплений. Она оснащена системой огня (артиллерией, реактивными установками) и полевых аэродромов. Предусмотрены запасные, резервные и временные позиции. На этой линии работает особая система логистики, которая позволяет мобильно подвозить материалы, топливо, боеприпасы, а также перебрасывать силы и эвакуировать раненых. Офицеры и генералы, разрабатывавшие план оборонительной операции вместе с Суровикиным, говорят, что максимальное внимание генерал уделял применению авиации, а также ствольной и реактивной артиллерии. Линия обороны не имеет аналогов, писал блогер Сергей Колясников. «Это огромный механизм: логистика, обеспечение, госпиталя. Если сравнить масштабность созданной линии обороны с палестино-израильским конфликтом, то последний покажется маленьким уголочком, незаметным на нашем театре военных действий», — объяснил журналист. По его словам, линия разбита на участки, за каждый из них отвечает один из командиров. Подразумевалось, что курировать их всех на местах должен был сам командующий войсками на СВО. Войска распределяются так, что каждый солдат отлично знает свой сектор и может на них маневрировать, но при этом полную картину обороны имеет исключительно главнокомандующий. При этом созданная система обороны оставляет командирам неограниченный потенциал ее совершенствования на тактическом уровне. Какую роль сыграли укрепленные линии обороны Зимой 2023 года — уже после того, как началась работа над «линией Суровикина» — командование ВСУ заявило о подготовке контрнаступления: например, планировалось, что уже к лету ВСУ отвоюют Крым. После этого страны Запада начали поставлять Украине самые современные танки и ракеты. У ВС РФ было преимущество, поскольку они были готовы к встрече с основной ударной волной противника, отмечал в разговоре с URA.RU член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск Юрий Чмутин. «Юго-западное направление было просчитано нашим генеральным штабом и ставкой Верховного главнокомандующего. В то время Суровикин отвечал за это, он правильно оценил ситуацию, что враг сосредоточит свой главный удар на херсонском и запорожском направлениях, где можно дойти до берегов Азовского моря. Было принято правильное решение — укрепить позиции ВС РФ несколькими линиями обороны», — сказал Чмутин. Новость по теме Экс-глава ЦРУ: линия Суровикина сорвала планы Украины Все это придало обороне максимальную «вязкость», которая становится все более плотной по мере того, как противник пытается ее прорвать, говорят источники агентства из окружения генерала Суровикина. «В ней он теряет свой потенциал, динамику продвижения, а также попадает в засады, минные ловушки и огневые мешки. Также это мешает сосредоточить усилия, поскольку возможность слияния этих наступательных ударов в одну силу блокируется, то есть у противника полностью отсутствуют возможности для выхода на оперативный простор и соединения усилий с разных направлений для нанесения одного мощного рассекающего удара. В этом феномен и уникальность нашей линии обороны. Это новое слово в военном искусстве подготовки и проведения оборонительных операций в современных условиях», — объяснили инсайдеры URA.RU. О том, что российские войска выполнили главную задачу, сорвав контрнаступление ВСУ, ранее заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, российские войска показали высокую обороноспособность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ смогли выполнить главную задачу на 2023 год — сорвать контрнаступление ВСУ — благодаря грамотно выстроенной обороне, говорят военные эксперты и участники СВО. Ключевую роль, по их словам, в этом сыграла линия обороны, выстроенная генералом Сергеем Суровикиным. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что главной ошибкой Киева было то, что украинские чиновники не дали команду окапываться и строить фортификации. Он противопоставил бездействие Украины дальновидности ВС РФ и ее «линии Суровикина». URA.RU рассказывает все, что о ней известно: историю создания, принцип работы и то, как именно она сдержала силы противника. Идея о создании единой системы обороны появилась у генерала Сергея Суровикина летом прошлого года, когда он руководил южной группировкой войск СВО, объясняют знакомые с ходом ее строительства источники URA.RU. Бывший командующий Суровикина, генерал-полковник Валерий Марченков сообщил, что он предвидел действия украинцев, поэтому предложил сократить протяженность фронта и пересмотреть стратегию обороны. Командование ее одобрило, и уже в августе 2022-го «линия Суровикина» появилась на запорожском направлении. Затем работы велись по Южно-Донецкому, Лисичанскому, Лиманскому, Купянскому и Днепровскому направлениям. При строительстве оборонительных сооружений был выбран нестандартный принцип — рокадно-линейный, т. е. рассчитанный на максимальную мобильность войск, объясняют собеседники URA.RU из числа военных. Он подразумевает равномерное распределение сил и их переброску по рокадам (фронтовым дорогам) на слабые места. Рубежи располагаются под углом до 90 градусов к фронту, что делает оборону изолированной для противника по направлениям и не дает возможности маневра и развития в случае вклинения или прорыва. Для ее создания использовался опыт прошлых войн и вооруженных конфликтов, в которых участвовала Россия, а также различных операций на Ближнем Востоке — в частности в Сирии, где служил Суровикин. «Это персидский стиль организации обороны и контроля территории, применяемый „Корпусом стражей исламской революции“ по опыту действий войск под руководством Хаджа Касема Сулеймани в Сирии», — дополняют собеседники агентства. «Эта оборона построена вопреки всем правилам военной науки. Она имеет возможность ведения как оборонительных действий, так и возможность проведения локальных контрнаступательных ударов с ограниченными целями. Ровно это мы сейчас и наблюдаем на купянском, лисичанском, соледаро-бахмутском и донецком (в Авдеевке и Марьинке) направлениях», — обратили внимание спикеры. «Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов, называемых «зубьями дракона», а также рвов, окопов и укреплений. Она оснащена системой огня (артиллерией, реактивными установками) и полевых аэродромов. Предусмотрены запасные, резервные и временные позиции. На этой линии работает особая система логистики, которая позволяет мобильно подвозить материалы, топливо, боеприпасы, а также перебрасывать силы и эвакуировать раненых. Офицеры и генералы, разрабатывавшие план оборонительной операции вместе с Суровикиным, говорят, что максимальное внимание генерал уделял применению авиации, а также ствольной и реактивной артиллерии. Линия обороны не имеет аналогов, писал блогер Сергей Колясников. «Это огромный механизм: логистика, обеспечение, госпиталя. Если сравнить масштабность созданной линии обороны с палестино-израильским конфликтом, то последний покажется маленьким уголочком, незаметным на нашем театре военных действий», — объяснил журналист. По его словам, линия разбита на участки, за каждый из них отвечает один из командиров. Подразумевалось, что курировать их всех на местах должен был сам командующий войсками на СВО. Войска распределяются так, что каждый солдат отлично знает свой сектор и может на них маневрировать, но при этом полную картину обороны имеет исключительно главнокомандующий. При этом созданная система обороны оставляет командирам неограниченный потенциал ее совершенствования на тактическом уровне. Зимой 2023 года — уже после того, как началась работа над «линией Суровикина» — командование ВСУ заявило о подготовке контрнаступления: например, планировалось, что уже к лету ВСУ отвоюют Крым. После этого страны Запада начали поставлять Украине самые современные танки и ракеты. У ВС РФ было преимущество, поскольку они были готовы к встрече с основной ударной волной противника, отмечал в разговоре с URA.RU член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск Юрий Чмутин. Все это придало обороне максимальную «вязкость», которая становится все более плотной по мере того, как противник пытается ее прорвать, говорят источники агентства из окружения генерала Суровикина. «В ней он теряет свой потенциал, динамику продвижения, а также попадает в засады, минные ловушки и огневые мешки. Также это мешает сосредоточить усилия, поскольку возможность слияния этих наступательных ударов в одну силу блокируется, то есть у противника полностью отсутствуют возможности для выхода на оперативный простор и соединения усилий с разных направлений для нанесения одного мощного рассекающего удара. В этом феномен и уникальность нашей линии обороны. Это новое слово в военном искусстве подготовки и проведения оборонительных операций в современных условиях», — объяснили инсайдеры URA.RU. О том, что российские войска выполнили главную задачу, сорвав контрнаступление ВСУ, ранее заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, российские войска показали высокую обороноспособность.