26 декабря 2023

На тюменской трассе «Иртыш» начали пропускать легковушки после ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Госавтоинспекции контролируют ситуацию на трассе «Иртыш» (архивное фото) Фото:

На трассе «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области госавтоинспекторы начали пропускать легковые автомобили по несколько штук с временными интервалами, ранее проезд был недоступен из-за непогоды. Большегрузы остаются припаркованными на месте, для них дорога пока закрыта, сообщили в региональном отделении ГБДД.

«На участке федеральной трассы „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск Подъезд к Ишиму, где из-за плохой погоды еще не сняты ограничения в движении, автоинспекторы пропускают легковой транспорт по несколько авто с временным интервалом. С водителями большегрузов автоинспекторы проводят разъяснительную работу. Фуры припаркованы на стоянках и у кемпингов», — написано в telegram-канале ведомства.

Причинами ограничений стали метель, гололед и ветер. Обстановка на дороге остается сложной.

Ранее на трассе Тюмень — Омск из-за погодных условий перекрыли движение. Сейчас все ограничения сняли, сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию.

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На трассе «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области госавтоинспекторы начали пропускать легковые автомобили по несколько штук с временными интервалами, ранее проезд был недоступен из-за непогоды. Большегрузы остаются припаркованными на месте, для них дорога пока закрыта, сообщили в региональном отделении ГБДД. «На участке федеральной трассы „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск Подъезд к Ишиму, где из-за плохой погоды еще не сняты ограничения в движении, автоинспекторы пропускают легковой транспорт по несколько авто с временным интервалом. С водителями большегрузов автоинспекторы проводят разъяснительную работу. Фуры припаркованы на стоянках и у кемпингов», — написано в telegram-канале ведомства. Причинами ограничений стали метель, гололед и ветер. Обстановка на дороге остается сложной. Ранее на трассе Тюмень — Омск из-за погодных условий перекрыли движение. Сейчас все ограничения сняли, сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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