На тюменской трассе «Иртыш» начали пропускать легковушки после ограничений

27 декабря 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекции контролируют ситуацию на трассе «Иртыш» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области госавтоинспекторы начали пропускать легковые автомобили по несколько штук с временными интервалами, ранее проезд был недоступен из-за непогоды. Большегрузы остаются припаркованными на месте, для них дорога пока закрыта, сообщили в региональном отделении ГБДД. «На участке федеральной трассы „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск Подъезд к Ишиму, где из-за плохой погоды еще не сняты ограничения в движении, автоинспекторы пропускают легковой транспорт по несколько авто с временным интервалом. С водителями большегрузов автоинспекторы проводят разъяснительную работу. Фуры припаркованы на стоянках и у кемпингов», — написано в telegram-канале ведомства. Причинами ограничений стали метель, гололед и ветер. Обстановка на дороге остается сложной. Ранее на трассе Тюмень — Омск из-за погодных условий перекрыли движение. Сейчас все ограничения сняли, сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию.

На трассе «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области госавтоинспекторы начали пропускать легковые автомобили по несколько штук с временными интервалами, ранее проезд был недоступен из-за непогоды. Большегрузы остаются припаркованными на месте, для них дорога пока закрыта, сообщили в региональном отделении ГБДД. «На участке федеральной трассы „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск Подъезд к Ишиму, где из-за плохой погоды еще не сняты ограничения в движении, автоинспекторы пропускают легковой транспорт по несколько авто с временным интервалом. С водителями большегрузов автоинспекторы проводят разъяснительную работу. Фуры припаркованы на стоянках и у кемпингов», — написано в telegram-канале ведомства. Причинами ограничений стали метель, гололед и ветер. Обстановка на дороге остается сложной. Ранее на трассе Тюмень — Омск из-за погодных условий перекрыли движение. Сейчас все ограничения сняли, сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию.