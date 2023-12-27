Руководитель КМЗ покатал на БМП-3 курганских школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске устроил катания на БМП-3 для двух братьев Алексея и Кирилла Балакиных. Также глава оборонного предприятия исполнил новогоднее желание с «Елки губернатора» и подарил одному из мальчиков летний шатер для отдыха на природе. Об этом сообщается в telegram-канале КМЗ.

«Исполнительный директор „Курганмашзавода“ Игорь Гиске вручил новогодний подарок 13-летнему Алексею Балакину, чье желание оказалось на „Елке губернатора“. Мальчик мечтал о летнем шатре, в котором можно отдыхать на природе. Кроме подарка, Алексея ожидал еще один сюрприз — его вместе с братом Кириллом они прокатились на БМП-3», — говорится в сообщении. В ответ от мальчика Гиске также получил подарок — модель танка, собранную из конструктора LEGO.

Ранее URA.RU писало, что сенатор Сергей Муратов исполнил мечту курганского школьника и прокатил его на БМП-3. Вместе с мальчиком на бронемашине также проехался его отец, который трудится на «Курганмашзаводе».

Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске устроил катания на БМП-3 для школьников Фото: telegram-канал «Курганмашзавод»