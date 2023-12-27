Руководитель «Курганмашзавода» Гиске покатал детей на БМП-3. Фото

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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
Руководитель КМЗ покатал на БМП-3 курганских школьников Фото:

Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске устроил катания на БМП-3 для двух братьев Алексея и Кирилла Балакиных. Также глава оборонного предприятия исполнил новогоднее желание с «Елки губернатора» и подарил одному из мальчиков летний шатер для отдыха на природе. Об этом сообщается в telegram-канале КМЗ.

«Исполнительный директор „Курганмашзавода“ Игорь Гиске вручил новогодний подарок 13-летнему Алексею Балакину, чье желание оказалось на „Елке губернатора“. Мальчик мечтал о летнем шатре, в котором можно отдыхать на природе. Кроме подарка, Алексея ожидал еще один сюрприз — его вместе с братом Кириллом они прокатились на БМП-3», — говорится в сообщении. В ответ от мальчика Гиске также получил подарок — модель танка, собранную из конструктора LEGO.

Ранее URA.RU писало, что сенатор Сергей Муратов исполнил мечту курганского школьника и прокатил его на БМП-3. Вместе с мальчиком на бронемашине также проехался его отец, который трудится на «Курганмашзаводе».

Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске устроил катания на БМП-3 для школьников
Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске устроил катания на БМП-3 для школьников
Фото:
Также исполнительный директор завода подарил мальчику Алексею летний шатер, который он загадал на «Елке губернатора»
Также исполнительный директор завода подарил мальчику Алексею летний шатер, который он загадал на «Елке губернатора»
Фото:

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Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске устроил катания на БМП-3 для двух братьев Алексея и Кирилла Балакиных. Также глава оборонного предприятия исполнил новогоднее желание с «Елки губернатора» и подарил одному из мальчиков летний шатер для отдыха на природе. Об этом сообщается в telegram-канале КМЗ. «Исполнительный директор „Курганмашзавода“ Игорь Гиске вручил новогодний подарок 13-летнему Алексею Балакину, чье желание оказалось на „Елке губернатора“. Мальчик мечтал о летнем шатре, в котором можно отдыхать на природе. Кроме подарка, Алексея ожидал еще один сюрприз — его вместе с братом Кириллом они прокатились на БМП-3», — говорится в сообщении. В ответ от мальчика Гиске также получил подарок — модель танка, собранную из конструктора LEGO. Ранее URA.RU писало, что сенатор Сергей Муратов исполнил мечту курганского школьника и прокатил его на БМП-3. Вместе с мальчиком на бронемашине также проехался его отец, который трудится на «Курганмашзаводе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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