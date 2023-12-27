Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске устроил катания на БМП-3 для двух братьев Алексея и Кирилла Балакиных. Также глава оборонного предприятия исполнил новогоднее желание с «Елки губернатора» и подарил одному из мальчиков летний шатер для отдыха на природе. Об этом сообщается в telegram-канале КМЗ.
«Исполнительный директор „Курганмашзавода“ Игорь Гиске вручил новогодний подарок 13-летнему Алексею Балакину, чье желание оказалось на „Елке губернатора“. Мальчик мечтал о летнем шатре, в котором можно отдыхать на природе. Кроме подарка, Алексея ожидал еще один сюрприз — его вместе с братом Кириллом они прокатились на БМП-3», — говорится в сообщении. В ответ от мальчика Гиске также получил подарок — модель танка, собранную из конструктора LEGO.
Ранее URA.RU писало, что сенатор Сергей Муратов исполнил мечту курганского школьника и прокатил его на БМП-3. Вместе с мальчиком на бронемашине также проехался его отец, который трудится на «Курганмашзаводе».
Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске устроил катания на БМП-3 для школьников
Фото: telegram-канал «Курганмашзавод»
Также исполнительный директор завода подарил мальчику Алексею летний шатер, который он загадал на «Елке губернатора»
Руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске устроил катания на БМП-3 для двух братьев Алексея и Кирилла Балакиных. Также глава оборонного предприятия исполнил новогоднее желание с «Елки губернатора» и подарил одному из мальчиков летний шатер для отдыха на природе. Об этом сообщается в telegram-канале КМЗ. «Исполнительный директор „Курганмашзавода“ Игорь Гиске вручил новогодний подарок 13-летнему Алексею Балакину, чье желание оказалось на „Елке губернатора“. Мальчик мечтал о летнем шатре, в котором можно отдыхать на природе. Кроме подарка, Алексея ожидал еще один сюрприз — его вместе с братом Кириллом они прокатились на БМП-3», — говорится в сообщении. В ответ от мальчика Гиске также получил подарок — модель танка, собранную из конструктора LEGO. Ранее URA.RU писало, что сенатор Сергей Муратов исполнил мечту курганского школьника и прокатил его на БМП-3. Вместе с мальчиком на бронемашине также проехался его отец, который трудится на «Курганмашзаводе».