Конструкторы показали секретные возможности БМП «Курганец»

Конструкторы показали, как БМП «Курганец» двигается по воде

30 декабря 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Конструкторы «Курганмашзавода» раскрыли некоторые возможности БМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конструкторы «Курганмашзавода» показали некоторые возможности БМП «Курганец» в программе «Военная приемка». Кадры движения боевой машины пехоты по воде опубликованы в YouTube-канале «Звезда». «„Курганец“ выходит на плав. Уникальные кадры движения по воде перспективной БМП. Значительная часть испытаний этой машины скрыта под грифом „секретно“, но для зрителей „Военной приемки“ конструкторы сделали исключение, показав некоторые возможности „Курганца“», — указано в описании выпуска. Ранее сообщалось, что на федеральном телеканале «Звезда» покажут программу про эволюцию бронемашин. «Военная приемка» вышла в эфир 30 декабря.

Конструкторы «Курганмашзавода» показали некоторые возможности БМП «Курганец» в программе «Военная приемка». Кадры движения боевой машины пехоты по воде опубликованы в YouTube-канале «Звезда». «„Курганец“ выходит на плав. Уникальные кадры движения по воде перспективной БМП. Значительная часть испытаний этой машины скрыта под грифом „секретно“, но для зрителей „Военной приемки“ конструкторы сделали исключение, показав некоторые возможности „Курганца“», — указано в описании выпуска. Ранее сообщалось, что на федеральном телеканале «Звезда» покажут программу про эволюцию бронемашин. «Военная приемка» вышла в эфир 30 декабря.