На канале «Звезда» покажут программу о курганских БМП
На федеральном телеканале «Звезда» покажут программу про эволюцию бронемашин, созданных на «Курганмашзаводе». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.
«На телеканале „Звезда“ выйдет программа „Военная приемка“ под названием „Эволюция БМП: от БМП-1 до Курганца“», — говорится в сообщении. Эфир программы выйдет 30 декабря.
Ранее URA.RU писало, что на телеканале Russia Today показали сюжет про БМП-3. Выпуск о производстве на «Курганмашзаводе» и работе бронемашин был рассчитан на китайскую аудиторию.
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