28 декабря 2023

На федеральном канале покажут выпуск про эволюцию курганских БМП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский полигон., военная техника, бмп
На канале «Звезда» покажут программу о курганских БМП Фото:

На федеральном телеканале «Звезда» покажут программу про эволюцию бронемашин, созданных на «Курганмашзаводе». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.

«На телеканале „Звезда“ выйдет программа „Военная приемка“ под названием „Эволюция БМП: от БМП-1 до Курганца“», — говорится в сообщении. Эфир программы выйдет 30 декабря.

Ранее URA.RU писало, что на телеканале Russia Today показали сюжет про БМП-3. Выпуск о производстве на «Курганмашзаводе» и работе бронемашин был рассчитан на китайскую аудиторию.

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На федеральном телеканале «Звезда» покажут программу про эволюцию бронемашин, созданных на «Курганмашзаводе». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «На телеканале „Звезда“ выйдет программа „Военная приемка“ под названием „Эволюция БМП: от БМП-1 до Курганца“», — говорится в сообщении. Эфир программы выйдет 30 декабря. Ранее URA.RU писало, что на телеканале Russia Today показали сюжет про БМП-3. Выпуск о производстве на «Курганмашзаводе» и работе бронемашин был рассчитан на китайскую аудиторию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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