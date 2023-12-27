27 декабря 2023

Тюменцы смогут летать в Томск без стыковок

Авиаперевозчики возобновят прямые перелеты из Тюмени в Томск
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция аэропорта "Рощино". Тюмень, utair, аэропорт рощино, ютейр, самолет, стройка, ютэйр
Прямые рейсы будут поводиться дважды в неделю Фото:

С 14 января жители Тюмени смогут улететь в Томск прямым рейсом, без стыковок и пересадок. Маршрут запускает «Ютэйр», говорится в рассылке авиакомпании.

«С 14 января 2024 года компания возобновит прямые рейсы между Тюменью и Томском. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям», — говорится в сообщении.

Сообщается, что полет будет продолжаться 3 часа. Вылет из Тюмени — в 05:25, из Томска — в 17:40. Отмечается, что этот рейс станет продолжением концепции развития региональной маршрутной сети.

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С 14 января жители Тюмени смогут улететь в Томск прямым рейсом, без стыковок и пересадок. Маршрут запускает «Ютэйр», говорится в рассылке авиакомпании. «С 14 января 2024 года компания возобновит прямые рейсы между Тюменью и Томском. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям», — говорится в сообщении. Сообщается, что полет будет продолжаться 3 часа. Вылет из Тюмени — в 05:25, из Томска — в 17:40. Отмечается, что этот рейс станет продолжением концепции развития региональной маршрутной сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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