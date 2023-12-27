Тюменцы смогут летать в Томск без стыковок

Прямые рейсы будут поводиться дважды в неделю
С 14 января жители Тюмени смогут улететь в Томск прямым рейсом, без стыковок и пересадок. Маршрут запускает «Ютэйр», говорится в рассылке авиакомпании.
«С 14 января 2024 года компания возобновит прямые рейсы между Тюменью и Томском. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям», — говорится в сообщении.
Сообщается, что полет будет продолжаться 3 часа. Вылет из Тюмени — в 05:25, из Томска — в 17:40. Отмечается, что этот рейс станет продолжением концепции развития региональной маршрутной сети.
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