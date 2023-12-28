В Тюмени усилен контроль за детьми во время новогодних елок

В Тюмени в период детских утренников проводят инструктажи для педагогов. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, также усилен контроль за пожарной безопасностью.
«Со стороны ТКТО специалисты по охране труда провели внеплановые проверки запасных выходов и пожарной безопасности на площадках, где проводятся елки и утренники. А также провели инструктаж капельдинеров по вопросам особого внимания к детям, во время концерта деток даже провожают в туалет», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.
Инструктажи для педагогов проходят не только во время утренников и елок, но и в школах. Связано это с повышенной наполняемостью залов в предпраздничные дни.
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