В Тюмени усилен контроль за детьми во время новогодних елок

28 декабря 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Все помещения, где проводятся елки утренники проверены внепланово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в период детских утренников проводят инструктажи для педагогов. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, также усилен контроль за пожарной безопасностью. «Со стороны ТКТО специалисты по охране труда провели внеплановые проверки запасных выходов и пожарной безопасности на площадках, где проводятся елки и утренники. А также провели инструктаж капельдинеров по вопросам особого внимания к детям, во время концерта деток даже провожают в туалет», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. Инструктажи для педагогов проходят не только во время утренников и елок, но и в школах. Связано это с повышенной наполняемостью залов в предпраздничные дни.

В Тюмени в период детских утренников проводят инструктажи для педагогов. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, также усилен контроль за пожарной безопасностью. «Со стороны ТКТО специалисты по охране труда провели внеплановые проверки запасных выходов и пожарной безопасности на площадках, где проводятся елки и утренники. А также провели инструктаж капельдинеров по вопросам особого внимания к детям, во время концерта деток даже провожают в туалет», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. Инструктажи для педагогов проходят не только во время утренников и елок, но и в школах. Связано это с повышенной наполняемостью залов в предпраздничные дни.