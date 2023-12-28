В Тюмени усилен контроль за детьми во время новогодних елок

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Город. Курган, детский сад, утренник, детские стулья
Все помещения, где проводятся елки утренники проверены внепланово Фото:

В Тюмени в период детских утренников проводят инструктажи для педагогов. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, также усилен контроль за пожарной безопасностью.

«Со стороны ТКТО специалисты по охране труда провели внеплановые проверки запасных выходов и пожарной безопасности на площадках, где проводятся елки и утренники. А также провели инструктаж капельдинеров по вопросам особого внимания к детям, во время концерта деток даже провожают в туалет», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Инструктажи для педагогов проходят не только во время утренников и елок, но и в школах. Связано это с повышенной наполняемостью залов в предпраздничные дни.

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В Тюмени в период детских утренников проводят инструктажи для педагогов. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, также усилен контроль за пожарной безопасностью. «Со стороны ТКТО специалисты по охране труда провели внеплановые проверки запасных выходов и пожарной безопасности на площадках, где проводятся елки и утренники. А также провели инструктаж капельдинеров по вопросам особого внимания к детям, во время концерта деток даже провожают в туалет», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. Инструктажи для педагогов проходят не только во время утренников и елок, но и в школах. Связано это с повышенной наполняемостью залов в предпраздничные дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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