Власти повысили оклад сотрудникам курганской медицинской организации

28 декабря 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Размер оклада специалистов вырастет примерно на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области вырос размер окладов сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, размещено на сайте областного правительства. «Размер должностных окладов директора, руководителей, специалистов и водителей. Директор — должностной оклад 43 170 — 44 830 рублей», — указано в документе. В устаревшей версии документа минимальный размер оклада директора составлял 39 245 рублей. Минимальный оклад главного специалиста вырос с 15 094 рублей до 16 604 рублей, ведущего специалиста — с 13 585 до 14 943 рублей, специалиста первой категории — с 11 321 до 12 453 рублей, специалиста второй категории — с 8 302 до 9 132 рублей. Также в новой версии документа появилась ставка водителя, минимальный оклад которого составляет 6000 рублей. Ранее стало известно, что в области впервые годовой бюджет ТОФМС увеличится на 1,6 млрд рублей (на 11,5%). Всего региону в 2024 году из ФОМС будет выделено 16 млрд 108 млн рублей.

В Курганской области вырос размер окладов сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, размещено на сайте областного правительства. «Размер должностных окладов директора, руководителей, специалистов и водителей. Директор — должностной оклад 43 170 — 44 830 рублей», — указано в документе. В устаревшей версии документа минимальный размер оклада директора составлял 39 245 рублей. Минимальный оклад главного специалиста вырос с 15 094 рублей до 16 604 рублей, ведущего специалиста — с 13 585 до 14 943 рублей, специалиста первой категории — с 11 321 до 12 453 рублей, специалиста второй категории — с 8 302 до 9 132 рублей. Также в новой версии документа появилась ставка водителя, минимальный оклад которого составляет 6000 рублей. Ранее стало известно, что в области впервые годовой бюджет ТОФМС увеличится на 1,6 млрд рублей (на 11,5%). Всего региону в 2024 году из ФОМС будет выделено 16 млрд 108 млн рублей.