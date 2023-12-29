Росстат раскрыл зарплаты чиновников в Курганской области

Зарплаты курганских чиновников в два-три раза ниже, чем в среднем по УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области у муниципальных чиновников средняя зарплата составила чуть больше 34 тыс. рублей, у областных чиновников — 51 тыс. рублей, а у федеральных — 54 тыс. рублей. Такие данные о средних начисленных зарплатах сотрудников за 2022 год опубликовал Росстат.

«Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в 2022 году. В территориальных органах федеральных органов исполнительной власти — 54 412 рублей, в органах исполнительной власти субъекта РФ — 51 767 рублей, органов местного самоуправления — 34 629 рублей», — указано в статистических данных за прошлый год.

В таблице приведены данные о росте средних зарплат по сравнению с уровнем 2021 года. В регионе увеличение составило от 0,3% до 17,6% (практически не изменились зарплаты в областных органах власти, но на 17% выросли зарплаты у муниципальных служащих). Вместе с тем, в Курганской области зарплаты у чиновников ниже, чем в соседних регионах УрФО. В округе по уровню зарплат лидирует ЯНАО, где чиновники федеральных структур получали в среднем 115 тыс. рублей, субъекта — 282 тыс. рублей, муниципалитетов — 200 тыс. рублей.

Ранее URA.RU писало, что по распоряжению губернатора Курганской области Вадима Шумкова зарплата сотрудников государственных и муниципальных бюджетных организаций и учреждений (которая не привязана к МРОТ) была повышена на 10% с 1 декабря 2023 года. С 1 января 2024 года на 18,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), это коснется более 28 тысяч бюджетников — работников государственных и муниципальных учреждений.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в 2022 году Таблица: Росстат