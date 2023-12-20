Курганские власти посчитали, во сколько обойдется повышение зарплат бюджетникам

На повышение зарплат бюджетникам Курганская область выделила 1,5 млрд

21 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Более 1,5 млрд рублей было выделено из бюджета региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Около 1,5 миллиарда рублей выделено из бюджета Курганской области для увеличения размера зарплат работникам из бюджетной сферы. Об этом сообщает правительство Курганской области на сайте. «С 1 января 2024 года на 18,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), с учетом уральского коэффициента он составит 22 128,3 рубля. <…> Увеличение заработной платы коснется, в том числе, более 28 тысяч бюджетников — работников государственных и муниципальных учреждений. На это будет дополнительно выделено из консолидированного бюджета Курганской области более 1,5 миллиарда рублей», — указано на сайте правительства Курганской области. Трудовой кодекс РФ определяет, что зарплата работников не может быть ниже утвержденного МРОТ, если сотрудником выполнена норма рабочего времени за месяц. Кроме того, МРОТ учитывают при расчете больничных и пособий. Ранее URA.RU сообщило, что по распоряжению губернатора Курганской области Вадима Шумкова зарплату бюджетникам было решено поднять на 10%. Сам Шумков заявил, что декабрь уже войдет в зачет с повышенной оплатой труда.

Около 1,5 миллиарда рублей выделено из бюджета Курганской области для увеличения размера зарплат работникам из бюджетной сферы. Об этом сообщает правительство Курганской области на сайте. «С 1 января 2024 года на 18,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), с учетом уральского коэффициента он составит 22 128,3 рубля. <…> Увеличение заработной платы коснется, в том числе, более 28 тысяч бюджетников — работников государственных и муниципальных учреждений. На это будет дополнительно выделено из консолидированного бюджета Курганской области более 1,5 миллиарда рублей», — указано на сайте правительства Курганской области. Трудовой кодекс РФ определяет, что зарплата работников не может быть ниже утвержденного МРОТ, если сотрудником выполнена норма рабочего времени за месяц. Кроме того, МРОТ учитывают при расчете больничных и пособий. Ранее URA.RU сообщило, что по распоряжению губернатора Курганской области Вадима Шумкова зарплату бюджетникам было решено поднять на 10%. Сам Шумков заявил, что декабрь уже войдет в зачет с повышенной оплатой труда.