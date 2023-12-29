Жительница Кургана споет в новогоднем шоу с Малаховым на федеральном канале. Фото

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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Выпуск музыкальной программы будет посвящен празднованию Нового года Фото:

Жительница Кургана Любовь Горшенина приняла участие в программе «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. В эфире телеканала «Россия 1» шоу покажут 31 декабря, рассказала женщина в соцсети.

«Друзья, смотрите новогоднюю программу Андрея Малахова „Песни от всей души“. Мы с ребятами были на съемках, передача будет огонь», — написала Любовь Горшенина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На шоу жительница Кургана привезла торт, который приготовила сама. На нем изображены участники музыкального коллектива «Садко», фанаткой которого является Горшенина, и ведущий программы. Среди приглашенных артистов числятся группа «Стекловата», актриса Анна Якунина, курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), Александр Серов, Ирина Аллегрова и прочие.

Любовь Горшенина (слева) приняла участие в съемках новогодней передачи с Андреем Малаховым
Любовь Горшенина (слева) приняла участие в съемках новогодней передачи с Андреем Малаховым
Фото:
Жительница Кургана привезла с собой торт, где изображены любимые артисты и ведущий
Жительница Кургана привезла с собой торт, где изображены любимые артисты и ведущий
Фото:

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Жительница Кургана Любовь Горшенина приняла участие в программе «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. В эфире телеканала «Россия 1» шоу покажут 31 декабря, рассказала женщина в соцсети. «Друзья, смотрите новогоднюю программу Андрея Малахова „Песни от всей души“. Мы с ребятами были на съемках, передача будет огонь», — написала Любовь Горшенина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На шоу жительница Кургана привезла торт, который приготовила сама. На нем изображены участники музыкального коллектива «Садко», фанаткой которого является Горшенина, и ведущий программы. Среди приглашенных артистов числятся группа «Стекловата», актриса Анна Якунина, курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), Александр Серов, Ирина Аллегрова и прочие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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