Жительница Кургана споет в новогоднем шоу с Малаховым на федеральном канале. Фото

29 декабря 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Выпуск музыкальной программы будет посвящен празднованию Нового года Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Жительница Кургана Любовь Горшенина приняла участие в программе «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. В эфире телеканала «Россия 1» шоу покажут 31 декабря, рассказала женщина в соцсети. «Друзья, смотрите новогоднюю программу Андрея Малахова „Песни от всей души“. Мы с ребятами были на съемках, передача будет огонь», — написала Любовь Горшенина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На шоу жительница Кургана привезла торт, который приготовила сама. На нем изображены участники музыкального коллектива «Садко», фанаткой которого является Горшенина, и ведущий программы. Среди приглашенных артистов числятся группа «Стекловата», актриса Анна Якунина, курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), Александр Серов, Ирина Аллегрова и прочие. Любовь Горшенина (слева) приняла участие в съемках новогодней передачи с Андреем Малаховым Фото: страница VK Любови Горшениной, https://vk.com/id625538167 Жительница Кургана привезла с собой торт, где изображены любимые артисты и ведущий Фото: страница VK Любови Горшениной, https://vk.com/id625538167

Жительница Кургана Любовь Горшенина приняла участие в программе «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. В эфире телеканала «Россия 1» шоу покажут 31 декабря, рассказала женщина в соцсети. «Друзья, смотрите новогоднюю программу Андрея Малахова „Песни от всей души“. Мы с ребятами были на съемках, передача будет огонь», — написала Любовь Горшенина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На шоу жительница Кургана привезла торт, который приготовила сама. На нем изображены участники музыкального коллектива «Садко», фанаткой которого является Горшенина, и ведущий программы. Среди приглашенных артистов числятся группа «Стекловата», актриса Анна Якунина, курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), Александр Серов, Ирина Аллегрова и прочие.