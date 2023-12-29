Заместитель губернатора Алексеев исполнил желания курганских детей

Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев вручил двум детям из региона новогодние подарки. Об этом Алексеев рассказал в своем telegram-канале.
«Исполнять детские мечты всегда приятно. Я с удовольствием присоединился к акции „Губернаторская елка“ и решил порадовать двух ребят. Ангелина из Сафакулевского округа мечтала о лыжах, а Миша из Щучья — о машинке на управлении», — написал Алексеев.
Депутаты областной думы подарят курганским детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, гитару и игровой микрофон. Подарки в рамках акции получают дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-инвалиды и без попечения родителей.
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