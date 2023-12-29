29 декабря 2023

Заместитель губернатора Алексеев исполнил желания курганских детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети попросили на Новый год лыжи и машинку на управлении Фото:

Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев вручил двум детям из региона новогодние подарки. Об этом Алексеев рассказал в своем telegram-канале.

«Исполнять детские мечты всегда приятно. Я с удовольствием присоединился к акции „Губернаторская елка“ и решил порадовать двух ребят. Ангелина из Сафакулевского округа мечтала о лыжах, а Миша из Щучья — о машинке на управлении», — написал Алексеев.

Депутаты областной думы подарят курганским детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, гитару и игровой микрофон. Подарки в рамках акции получают дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-инвалиды и без попечения родителей.

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Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев вручил двум детям из региона новогодние подарки. Об этом Алексеев рассказал в своем telegram-канале. «Исполнять детские мечты всегда приятно. Я с удовольствием присоединился к акции „Губернаторская елка“ и решил порадовать двух ребят. Ангелина из Сафакулевского округа мечтала о лыжах, а Миша из Щучья — о машинке на управлении», — написал Алексеев. Депутаты областной думы подарят курганским детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, гитару и игровой микрофон. Подарки в рамках акции получают дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-инвалиды и без попечения родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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