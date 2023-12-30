Жительница Кургана рассказала про встречу с певцом Shaman в новогоднем шоу на ТВ

Жительница Кургана обнялась с певцом Shaman на шоу Андрея Малахова

31 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Shaman выступил в качестве приглашенного артиста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительнице Кургана Любови Горшениной удалось обняться с певцом Shaman. Женщина объяснила, что приняла участие в съемках новогодней программы «Песни от всей души» Андрея Малахова. «Главное, что я встретилась с моими любимыми ребятками — группой „Садко“. Я их поклонница. Меня пригласили сюрпризом. Сначала ребята спели песню, потом сюжет про меня показали, а потом меня к ним вывели. С ними наобнималась, с Андреем [Малаховым] обнялась. Он потом говорит, что тут в гостях Shaman. Певец встает и подходит ко мне, и мы с ним обнимаемся. Это вообще улет», — своими впечатлениями Любовь Горшенина поделилась с порталом 45.RU. На программу жительница Кургана привезла торт, который приготовила сама. На нем изображены участники музыкальной группы «Садко» и ведущий передачи. В эфире телеканала «Россия 1» шоу покажут 31 декабря в 20:30.

Жительнице Кургана Любови Горшениной удалось обняться с певцом Shaman. Женщина объяснила, что приняла участие в съемках новогодней программы «Песни от всей души» Андрея Малахова. «Главное, что я встретилась с моими любимыми ребятками — группой „Садко“. Я их поклонница. Меня пригласили сюрпризом. Сначала ребята спели песню, потом сюжет про меня показали, а потом меня к ним вывели. С ними наобнималась, с Андреем [Малаховым] обнялась. Он потом говорит, что тут в гостях Shaman. Певец встает и подходит ко мне, и мы с ним обнимаемся. Это вообще улет», — своими впечатлениями Любовь Горшенина поделилась с порталом 45.RU. На программу жительница Кургана привезла торт, который приготовила сама. На нем изображены участники музыкальной группы «Садко» и ведущий передачи. В эфире телеканала «Россия 1» шоу покажут 31 декабря в 20:30.