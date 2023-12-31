На колокольне храма великомученика Пантелеимона установили окна для защиты от осадков и голубей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Кургане на колокольне установили окна, чтобы защититься от голубей и осадков. Об этом сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«На колокольне храма великомученика Пантелеимона города Кургана были установлены окна для защиты от голубей. Изготовление и установка окон обошлась приходу в 180 000 рублей. По словам, настоятеля прихода протоиерея Иоанна Юшина, раньше приходилось регулярно чистить колокольню от голубиного помета, от него же страдали колокола», — сообщили в епархии.

Также острая необходимость в окнах была связана с тем, что в проем, к которому примыкает колокольня при осадках набивало снегом на втором этаже и проливало дождем. Установка откосов из кафельной уличной плитки позволила открывать окна внутрь, не мешая звону колоколов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане началось строительство новой церкви. В микрорайоне Глинки началась закладка фундамента под храм блаженной старицы Матроны Московской. По данным епархии, на первом этапе был построен церковно-причтовый дом.

В Кургане в храме великомученика Пантелеимона установили окна на колокольне Фото: группа Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте»