31 декабря 2023

На курганской колокольне установили окна, чтобы защититься от голубей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На колокольне храма великомученика Пантелеимона установили окна для защиты от осадков и голубей Фото:

В Кургане на колокольне установили окна, чтобы защититься от голубей и осадков. Об этом сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«На колокольне храма великомученика Пантелеимона города Кургана были установлены окна для защиты от голубей. Изготовление и установка окон обошлась приходу в 180 000 рублей. По словам, настоятеля прихода протоиерея Иоанна Юшина, раньше приходилось регулярно чистить колокольню от голубиного помета, от него же страдали колокола», — сообщили в епархии.

Также острая необходимость в окнах была связана с тем, что в проем, к которому примыкает колокольня при осадках набивало снегом на втором этаже и проливало дождем. Установка откосов из кафельной уличной плитки позволила открывать окна внутрь, не мешая звону колоколов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане началось строительство новой церкви. В микрорайоне Глинки началась закладка фундамента под храм блаженной старицы Матроны Московской. По данным епархии, на первом этапе был построен церковно-причтовый дом.

В Кургане в храме великомученика Пантелеимона установили окна на колокольне
В Кургане в храме великомученика Пантелеимона установили окна на колокольне
Фото:
По словам настоятеля прихода протоиерея Иоанна Юшина, окна установили, чтобы защититься от голубей
По словам настоятеля прихода протоиерея Иоанна Юшина, окна установили, чтобы защититься от голубей
Фото:

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В Кургане на колокольне установили окна, чтобы защититься от голубей и осадков. Об этом сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». «На колокольне храма великомученика Пантелеимона города Кургана были установлены окна для защиты от голубей. Изготовление и установка окон обошлась приходу в 180 000 рублей. По словам, настоятеля прихода протоиерея Иоанна Юшина, раньше приходилось регулярно чистить колокольню от голубиного помета, от него же страдали колокола», — сообщили в епархии. Также острая необходимость в окнах была связана с тем, что в проем, к которому примыкает колокольня при осадках набивало снегом на втором этаже и проливало дождем. Установка откосов из кафельной уличной плитки позволила открывать окна внутрь, не мешая звону колоколов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане началось строительство новой церкви. В микрорайоне Глинки началась закладка фундамента под храм блаженной старицы Матроны Московской. По данным епархии, на первом этапе был построен церковно-причтовый дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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