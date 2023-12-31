Жители Ямала пробежали марафон ради исполнения своих желаний

В ЯНАО прошла всероссийская акция «Забег обещаний»

01 января 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Ямальцы пробежали дистанцию, чтобы исполнить свои желания Фото: Размик Закарян © URA.RU В первый день нового года жители ЯНАО поучаствовали во всероссийском «Забеге обещаний». Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства. «Акция началась в 12 часов по местному времени в каждом часовом поясе страны. Северяне преодолели 2024 метра. Цель забега — пробежать дистанцию не на время или скорость, а ради исполнения своего желания, чтобы закрепить данное себе обещание в наступившем году», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Каждый участник забега написал на нагрудном номере свою цель или желание, которое он хочет достичь в 2024 году. В акции приняли участие жители Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского и Ямальского района.

В первый день нового года жители ЯНАО поучаствовали во всероссийском «Забеге обещаний». Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства. «Акция началась в 12 часов по местному времени в каждом часовом поясе страны. Северяне преодолели 2024 метра. Цель забега — пробежать дистанцию не на время или скорость, а ради исполнения своего желания, чтобы закрепить данное себе обещание в наступившем году», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Каждый участник забега написал на нагрудном номере свою цель или желание, которое он хочет достичь в 2024 году. В акции приняли участие жители Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского и Ямальского района.