31 декабря 2023
30 декабря 2023

Жители Ямала пробежали марафон ради исполнения своих желаний

В ЯНАО прошла всероссийская акция «Забег обещаний»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы пробежали дистанцию, чтобы исполнить свои желания Фото:

В первый день нового года жители ЯНАО поучаствовали во всероссийском «Забеге обещаний». Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Акция началась в 12 часов по местному времени в каждом часовом поясе страны. Северяне преодолели 2024 метра. Цель забега — пробежать дистанцию не на время или скорость, а ради исполнения своего желания, чтобы закрепить данное себе обещание в наступившем году», — сообщили на портале правительства ЯНАО.

Каждый участник забега написал на нагрудном номере свою цель или желание, которое он хочет достичь в 2024 году. В акции приняли участие жители Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского и Ямальского района.

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В первый день нового года жители ЯНАО поучаствовали во всероссийском «Забеге обещаний». Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства. «Акция началась в 12 часов по местному времени в каждом часовом поясе страны. Северяне преодолели 2024 метра. Цель забега — пробежать дистанцию не на время или скорость, а ради исполнения своего желания, чтобы закрепить данное себе обещание в наступившем году», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Каждый участник забега написал на нагрудном номере свою цель или желание, которое он хочет достичь в 2024 году. В акции приняли участие жители Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского и Ямальского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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