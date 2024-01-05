05 января 2024
04 января 2024

На курганской трассе в ДТП с фурой погибла молодая женщина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский водитель погиб в ДТП с фурой на трассе Фото:

Смертельное ДТП на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области унесло жизнь молодой женщины. Управлявшая кроссовером женщина столкнулась с фурой и умерла в автомобиле скорой помощи, информирует региональная Госавтоинспекция.

«Авария произошла около 14 часов 52 минут на трассе „Иртыш“. Водитель 1991 года рождения на автомобиле Scania с полуприцепом осуществлял движение в сторону города Кургана. Во встречном направлении двигался автомобиль SsangYong под управлением девушки», — описывает инцидент в УГИБДД региона. Машины столкнулись, водитель кроссовера получила несовместимые с жизнью травмы.

ДТП случилось днем 5 января на границе Варгашинского района, недалеко от поворота на Сычево (292 км). После удара большегруз и кроссовер вылетели с дороги в кюветы. 33-летняя водитель кроссовера умерла в машине скорой помощи. Ее 30-летнюю пассажирку доставили с тяжелыми травмами в больницу.

Управление ГИБДД напоминает о необходимой осторожности на зимних трассах. «Во время снегопада полицейские рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Водителям, особенно с небольшим стажем, по возможности воздержаться от дальних поездок», — советуют в дорожной полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Курган пострадали три человека. Один из водителей выполнял обгон на заснеженной дороге и врезался во встречную машину.

На курганской автодороге «Иртыш» случилось смертельное ДТП с фурой
На курганской автодороге «Иртыш» случилось смертельное ДТП с фурой
33-летняя водитель кроссовера SsangYong погибла на курганской трассе
33-летняя водитель кроссовера SsangYong погибла на курганской трассе
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Смертельное ДТП на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области унесло жизнь молодой женщины. Управлявшая кроссовером женщина столкнулась с фурой и умерла в автомобиле скорой помощи, информирует региональная Госавтоинспекция. «Авария произошла около 14 часов 52 минут на трассе „Иртыш“. Водитель 1991 года рождения на автомобиле Scania с полуприцепом осуществлял движение в сторону города Кургана. Во встречном направлении двигался автомобиль SsangYong под управлением девушки», — описывает инцидент в УГИБДД региона. Машины столкнулись, водитель кроссовера получила несовместимые с жизнью травмы. ДТП случилось днем 5 января на границе Варгашинского района, недалеко от поворота на Сычево (292 км). После удара большегруз и кроссовер вылетели с дороги в кюветы. 33-летняя водитель кроссовера умерла в машине скорой помощи. Ее 30-летнюю пассажирку доставили с тяжелыми травмами в больницу. Управление ГИБДД напоминает о необходимой осторожности на зимних трассах. «Во время снегопада полицейские рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Водителям, особенно с небольшим стажем, по возможности воздержаться от дальних поездок», — советуют в дорожной полиции. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Курган пострадали три человека. Один из водителей выполнял обгон на заснеженной дороге и врезался во встречную машину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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