На курганской трассе в ДТП с фурой погибла молодая женщина. Фото, видео

05 января 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Курганский водитель погиб в ДТП с фурой на трассе Фото: Илья Московец © URA.RU Смертельное ДТП на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области унесло жизнь молодой женщины. Управлявшая кроссовером женщина столкнулась с фурой и умерла в автомобиле скорой помощи, информирует региональная Госавтоинспекция. «Авария произошла около 14 часов 52 минут на трассе „Иртыш“. Водитель 1991 года рождения на автомобиле Scania с полуприцепом осуществлял движение в сторону города Кургана. Во встречном направлении двигался автомобиль SsangYong под управлением девушки», — описывает инцидент в УГИБДД региона. Машины столкнулись, водитель кроссовера получила несовместимые с жизнью травмы. ДТП случилось днем 5 января на границе Варгашинского района, недалеко от поворота на Сычево (292 км). После удара большегруз и кроссовер вылетели с дороги в кюветы. 33-летняя водитель кроссовера умерла в машине скорой помощи. Ее 30-летнюю пассажирку доставили с тяжелыми травмами в больницу. Управление ГИБДД напоминает о необходимой осторожности на зимних трассах. «Во время снегопада полицейские рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Водителям, особенно с небольшим стажем, по возможности воздержаться от дальних поездок», — советуют в дорожной полиции. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Курган пострадали три человека. Один из водителей выполнял обгон на заснеженной дороге и врезался во встречную машину. На курганской автодороге «Иртыш» случилось смертельное ДТП с фурой фото: VK ГИБДД45 https://vk.com/gibdd45?w=wall-112000504_3695 33-летняя водитель кроссовера SsangYong погибла на курганской трассе фото: VK ГИБДД45 https://vk.com/gibdd45?w=wall-112000504_3695 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Смертельное ДТП на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области унесло жизнь молодой женщины. Управлявшая кроссовером женщина столкнулась с фурой и умерла в автомобиле скорой помощи, информирует региональная Госавтоинспекция. «Авария произошла около 14 часов 52 минут на трассе „Иртыш“. Водитель 1991 года рождения на автомобиле Scania с полуприцепом осуществлял движение в сторону города Кургана. Во встречном направлении двигался автомобиль SsangYong под управлением девушки», — описывает инцидент в УГИБДД региона. Машины столкнулись, водитель кроссовера получила несовместимые с жизнью травмы. ДТП случилось днем 5 января на границе Варгашинского района, недалеко от поворота на Сычево (292 км). После удара большегруз и кроссовер вылетели с дороги в кюветы. 33-летняя водитель кроссовера умерла в машине скорой помощи. Ее 30-летнюю пассажирку доставили с тяжелыми травмами в больницу. Управление ГИБДД напоминает о необходимой осторожности на зимних трассах. «Во время снегопада полицейские рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Водителям, особенно с небольшим стажем, по возможности воздержаться от дальних поездок», — советуют в дорожной полиции. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Курган пострадали три человека. Один из водителей выполнял обгон на заснеженной дороге и врезался во встречную машину.